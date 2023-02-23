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Путін зізнався, що сам насилу б вислухав 2 години своєї балаканини

Ірина БалачукЧетвер, 23 лютого 2023, 12:40
Путін зізнався, що сам насилу б вислухав 2 години своєї балаканини
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін визнав, що його послання Федеральним зборам цього року було довгим і що присутнім було важко все це вислухати.

Джерело: російський диктатор під час спілкування з ветеранами 23 лютого

Пряма мова Путіна: "Все слухати дуже важко, майже 2 години. Я б сам, напевно, насилу все це вислухав. Якби довелося слухати. Сказати легше, ніж слухати".

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Теми: Путін
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