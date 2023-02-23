Путин признался, что сам с трудом бы выслушал 2 часа своей болтовни

Президент России Владимир Путин признал, что его послание Федеральному собранию в этом году было длинным и что собравшимся было тяжело все это выслушать.

Источник: российский диктатор во время общения с ветеранами 23 февраля

Прямая речь Путина: "Всё слушать очень тяжело, почти 2 часа. Я бы сам, наверно, с трудом все это выслушал. Если бы пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать".

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Президент Росії Володимир Путін визнав, що його послання Федеральним зборам цього року було довгим і (нуууудним), і що присутнім було важко все це вислухати. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/llXIfKXMFi — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 23, 2023

Предыстория:

21 февраля Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, но за почти 2 часа он не объявил ни о "победах" РФ на фронте, ни о новой волне мобилизации.