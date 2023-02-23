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Путин признался, что сам с трудом бы выслушал 2 часа своей болтовни

Ирина БалачукЧетверг, 23 февраля 2023, 12:40
Путин признался, что сам с трудом бы выслушал 2 часа своей болтовни
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин признал, что его послание Федеральному собранию в этом году было длинным и что собравшимся было тяжело все это выслушать.

Источник: российский диктатор во время общения с ветеранами 23 февраля

Прямая речь Путина: "Всё слушать очень тяжело, почти 2 часа. Я бы сам, наверно, с трудом все это выслушал. Если бы пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать".

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Темы: Путин
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