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Зеленський: Те, що Китай почав говорити про Україну – дуже непогано

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 лютого 2023, 15:30
Зеленський: Те, що Китай почав говорити про Україну – дуже непогано
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський вважає позитивним сам факт появи пропозицій Китаю щодо завершення українсько-російської війни.

Джерело: Зеленський на пресконференції в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я знаю загальні речі. Документ я не бачив. Зараз рано ставити діагноз цьому документу. Загалом, те, що Китай почав говорити про Україну, - дуже непогано. Це перші кроки і це непогано.

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Будемо робити висновки, коли побачимо конкретику".

Деталі: За словами глави держави, Україні було б бажано зустрічатися з Китаєм.

"Ми на рівні дипломатів цей сигнал передали", - сказав Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Китай пообіцяв опублікувати свою мирну ініціативу для російсько-української війни 24 лютого 2023 року.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що йому невідомі конкретні положення "мирного плану" для російсько-української війни, який планує представити Китай, і він розраховує на підтримку української "формули миру".

Теми: КитайвійнаЗеленський
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