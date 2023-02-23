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Зеленский: То, что Китай начал говорить об Украине – очень неплохо

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 февраля 2023, 15:30
Зеленский: То, что Китай начал говорить об Украине – очень неплохо
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский считает позитивным сам факт появления предложений Китая по завершению украино-российской войны.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я знаю общие вещи. Документ я не видел. Сейчас рано ставить диагноз этому документу. В целом, то, что Китай начал говорить об Украине, - очень неплохо. Это первые шаги и это неплохо.

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Будем делать выводы, когда увидим конкретику".

Детали: По словам главы государства, Украине было бы желательно встречаться с Китаем.

"Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали", - сказал Зеленский.

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Предыстория:

  • Китай пообещал опубликовать свою мирную инициативу для российско-украинской войны 24 февраля 2023 года.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестны конкретные положения "мирного плана" для российско-украинской войны, который планирует представить Китай, и он рассчитывает на поддержку украинской "формулы мира".

Темы: КитайвойнаЗеленский
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