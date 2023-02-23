Зеленский: То, что Китай начал говорить об Украине – очень неплохо

Президент Владимир Зеленский считает позитивным сам факт появления предложений Китая по завершению украино-российской войны.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я знаю общие вещи. Документ я не видел. Сейчас рано ставить диагноз этому документу. В целом, то, что Китай начал говорить об Украине, - очень неплохо. Это первые шаги и это неплохо.

Будем делать выводы, когда увидим конкретику".

Детали: По словам главы государства, Украине было бы желательно встречаться с Китаем.

"Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали", - сказал Зеленский.

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