Зеленский: То, что Китай начал говорить об Украине – очень неплохо
Четверг, 23 февраля 2023, 16:30
Президент Владимир Зеленский считает позитивным сам факт появления предложений Китая по завершению украино-российской войны.
Источник: Зеленский на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Я знаю общие вещи. Документ я не видел. Сейчас рано ставить диагноз этому документу. В целом, то, что Китай начал говорить об Украине, - очень неплохо. Это первые шаги и это неплохо.
Будем делать выводы, когда увидим конкретику".
Детали: По словам главы государства, Украине было бы желательно встречаться с Китаем.
"Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали", - сказал Зеленский.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Китай пообещал опубликовать свою мирную инициативу для российско-украинской войны 24 февраля 2023 года.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестны конкретные положения "мирного плана" для российско-украинской войны, который планирует представить Китай, и он рассчитывает на поддержку украинской "формулы мира".