Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: То, что Китай начал говорить об Украине – очень неплохо

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 февраля 2023, 16:30
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский считает позитивным сам факт появления предложений Китая по завершению украино-российской войны.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я знаю общие вещи. Документ я не видел. Сейчас рано ставить диагноз этому документу. В целом, то, что Китай начал говорить об Украине, - очень неплохо. Это первые шаги и это неплохо.

Будем делать выводы, когда увидим конкретику".

Детали: По словам главы государства, Украине было бы желательно встречаться с Китаем.

"Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали", - сказал Зеленский.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Китай пообещал опубликовать свою мирную инициативу для российско-украинской войны 24 февраля 2023 года.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестны конкретные положения "мирного плана" для российско-украинской войны, который планирует представить Китай, и он рассчитывает на поддержку украинской "формулы мира".

Темы: КитайвойнаЗеленский
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский уверен, что Путина уничтожит собственное окружение

фото, видео, обновленоНа Подоле в Киеве вспыхнул масштабный пожар

фотоКонкурс на главу НАБУ: в финальный этап прошли 11 кандидатов

Зеленский показал свой гардероб и комнату на Банковой, где живет с начала войны

видеоЗалужный сказал мальчику, что тот вернется в Мариуполь "в этом году"

Российский террор не достиг цели: как энергетический сектор выдержал год большой войны

Все новости...
Китай
В МИД опровергли заявление Китая о якобы контрабанде западного оружия из Украины
Ирак разрешит торговлю с Китаем в юанях
США могут обнародовать разведданные о планах Китая по поставкам оружия РФ – WSJ
Последние новости
16:37
Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба"
16:35
Мужчина принес в метро Киева гранату, ему грозит до 7 лет
16:22
В Германии думают выкупить трубы от строительства СП2, для СПГ-терминала - СМИ
16:12
На Херсонщине два человека погибли от подрыва на мине: обрабатывали поле
16:04
обновленоПо всей Украине во второй раз за день объявляли воздушную тревогу
15:52
В Грузии к годовщине большой войны прошли две масштабные акции солидарности с Украиной
15:42
Зеленский уверен, что Путина уничтожит собственное окружение
15:34
В Херсоне после обстрела оккупантов загорелся детсад – фото пожара
15:18
Макрон объявил, что посетит Китай, и призвал Пекин оказать давление на Россию
15:09
фото, видео, обновленоНа Подоле в Киеве вспыхнул масштабный пожар
Все новости...