Маріуполь вже не є недосяжним для ЗСУ – ОК "Південь" про вибухи в місті

ОК "Південь" заявив, що напрямок Маріуполя більше не є абсолютно недосяжним для українських захисників, після низки вибухів в окупованому місті 23 лютого.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "На даному етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість це дуже відносне поняття. Те, що вважається настільки віддаленим, що недосяжне, не завжди таким є. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним".

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Деталі: Гуменюк також розповіла, що у Чорному морі наразі перебуває чотири кораблі Росії, серед яких немає ракетоносіїв.

Що цьому передувало:

23 лютого в окупованому Маріуполі, в районі металургійного комбінату ім. Ілліча, вдруге за добу пролунали вибухи.