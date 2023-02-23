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Маріуполь вже не є недосяжним для ЗСУ – ОК "Південь" про вибухи в місті

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 23 лютого 2023, 16:31
Маріуполь вже не є недосяжним для ЗСУ – ОК Південь про вибухи в місті
НАТАЛіЯ ГУМЕНЮК, скрін, УП

ОК "Південь" заявив, що напрямок Маріуполя більше не є абсолютно недосяжним для українських захисників, після низки вибухів в окупованому місті 23 лютого.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "На даному етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість це дуже відносне поняття. Те, що вважається настільки віддаленим, що недосяжне, не завжди таким є. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним".

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Деталі: Гуменюк також розповіла, що у Чорному морі наразі перебуває чотири кораблі Росії, серед яких немає ракетоносіїв.

Що цьому передувало: 

  • 23 лютого в окупованому Маріуполі, в районі металургійного комбінату ім. Ілліча, вдруге за добу пролунали вибухи.

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Теми: МаріупольвибухокупаціяЗбройні сили
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