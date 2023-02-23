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Мариуполь уже не является недосягаемым для ВСУ – ОК "Юг" о взрывах в городе

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 23 февраля 2023, 17:31
НАТАЛиЯ ГУМЕНЮК, скрін, УП

ОК "Юг" заявил, что направление Мариуполя больше не является абсолютно недосягаемым для украинских защитников, после ряда взрывов в оккупированном городе 23 февраля.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "На данном этапе мы можем только констатировать, что удаленность это очень относительное понятие. То, что считается настолько отдаленным, что недостижимо, не всегда таково. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недосягаемым".

Детали: Гуменюк также рассказала, что в Черном море сейчас находится четыре корабля, среди которых нет ракетоносителей.

Что этому предшествовало: 

  • 23 февраля в оккупированном Мариуполе, в районе металлургического комбината им. Ильича, второй раз за сутки прогремели взрывы.

Темы: МариупольвзрывоккупацияВооруженные силы
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