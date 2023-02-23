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У Маріуполі вдруге за добу прогриміли вибухи в районі заводу Ілліча – мерія

Альона Мазуренко Четвер, 23 лютого 2023, 11:01
У Маріуполі вдруге за добу прогриміли вибухи в районі заводу Ілліча – мерія
МАРІУПОЛЬ 15 КВІТНЯ, ЗАВОД ІЛЛІЧА, СКРИН З ВІДЕО

Міська рада повідомляє, що 23 лютого в окупованому Маріуполі, в районі металургійного комбінату ім. Ілліча, знову пролунали вибухи.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно: "Маріуполь. Знову чутно вибухи.

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Повідомляють про три вибухи в районі заводу Ілліча (Кальміуський район). Висока ймовірність влучання по ворогу адже небо чисте – немає слідів роботи ППО окупантів".

Деталі: Після вибухів російські окупанти підняли в повітря літаки.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі повідомив, що перший вибух в окупованому місті чули о 11:02.

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Згодом пролунало ще 2 вибухи. За словами Андрющенка, два з них точно влучили по закритій території заводу Ілліча в районі виправної колонії.

Він також повідомив про ще один вибух – в районі аеропорту. 

Нагадаємо: 

Теми: Маріупольвибухокупаціявійна
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