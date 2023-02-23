У Маріуполі вдруге за добу прогриміли вибухи в районі заводу Ілліча – мерія
Міська рада повідомляє, що 23 лютого в окупованому Маріуполі, в районі металургійного комбінату ім. Ілліча, знову пролунали вибухи.
Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram
Дослівно: "Маріуполь. Знову чутно вибухи.
Повідомляють про три вибухи в районі заводу Ілліча (Кальміуський район). Висока ймовірність влучання по ворогу адже небо чисте – немає слідів роботи ППО окупантів".
Деталі: Після вибухів російські окупанти підняли в повітря літаки.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі повідомив, що перший вибух в окупованому місті чули о 11:02.
Згодом пролунало ще 2 вибухи. За словами Андрющенка, два з них точно влучили по закритій території заводу Ілліча в районі виправної колонії.
Він також повідомив про ще один вибух – в районі аеропорту.
Нагадаємо:
- Ввечері 22 лютого у Маріуполі, в районі металургійного комбінату ім. Ілліча, пролунали 2 вибухи.
- Зранку 22 лютого в окупованому Маріуполі прогриміли вибухи в районі морського порту, де російські загарбники зберігають боєприпаси.
- Ввечері 21 лютого в окупованому Маріуполі прогриміли вибухи.