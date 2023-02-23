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РФ ударила по спасателям, которые искали людей под завалами администрации на Харьковщине

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 23 февраля 2023, 17:26
РФ ударила по спасателям, которые искали людей под завалами администрации на Харьковщине
фото: гсчс

Российские военные нанесли удары по спасателям, которые проводити спасательную операцию на месте утреннего попадания ракеты в здание администрации в Харьковской области.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "Во время проведения работ произошла целая серия повторных обстрелов. Оккупанты прицельно били по спасателям. В результате обстрела были повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Личный состав не пострадал".

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Детали: Во время повторного обстрела пострадал местный житель, который находился рядом со зданием.

Спасатели сообщают, что речь идет о ликвидации последствий утреннего обстрела села Двуречная, где в результате попадания снаряда было полностью разрушено 4-этажное здание администрации сельсовета. По прибытию выяснилось, что под завалами, в подвале находятся тела двух женщин.

Из-за повторного обстрела аварийно-спасательные работы приостановлены. От ГСЧС было привлечено 30 человек личного состава и 6 единиц техники.

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Темы: Харьковская областьвоенные преступлениявойнаобстрел
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