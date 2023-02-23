Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Донецьку днями помітили 6 "швидких" із пораненими загарбниками – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаЧетвер, 23 лютого 2023, 18:22

В окупованому росіянами Донецьку у ніч на 22 лютого біля "травматології" помітили 6 автомобілів "швидкої допомоги" з пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 23 лютого

Дослівно: "Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в Донецьку, в ніч з 21 на 22 лютого відзначено прибуття до травматологічного центру 6 автомобілів швидкої допомоги з пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ".

Реклама:

Нагадаємо: У Донецькій області, зокрема поблизу Бахмута, відбуваються найгарячіші бої. За даними Генштабу ЗСУ, у 365 день повномасштабної війни російські військові намагалися наступати на Авдіївському та Шахтарському напрямку, але успіху не мали.

Теми: війнаГенштабДонецьк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
війна
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
Останні новини
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
Усі новини...
Реклама: