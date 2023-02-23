Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Донецьку днями помітили 6 "швидких" із пораненими загарбниками – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаЧетвер, 23 лютого 2023, 19:22

В окупованому росіянами Донецьку у ніч на 22 лютого біля "травматології" помітили 6 автомобілів "швидкої допомоги" з пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 23 лютого

Дослівно: "Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в Донецьку, в ніч з 21 на 22 лютого відзначено прибуття до травматологічного центру 6 автомобілів швидкої допомоги з пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ".

Нагадаємо: У Донецькій області, зокрема поблизу Бахмута, відбуваються найгарячіші бої. За даними Генштабу ЗСУ, у 365 день повномасштабної війни російські військові намагалися наступати на Авдіївському та Шахтарському напрямку, але успіху не мали.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаГенштабДонецьк
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відео, оновлено від 15:09На Подолі в Києві сталася масштабна пожежа

фотоГенерал Сирський приїхав до Бахмута: бої йдуть на околицях міста

Зустріч G20 завершилася без спільної заяви: не погодили формулювання про війну РФ

фотоКонкурс на главу НАБУ: до фінального етапу пройшли 11 кандидатів

Зеленський показав свій гардероб та кімнату на Банковій, де живе з початку війни

відеоЗалужний сказав хлопчику, що той повернеться до Маріуполя "цього року"

Усі новини...
війна
Прикордонники відбили три атаки росіян біля Бахмута
Генштаб про 365 день війни: Провальний наступ РФ, уражені БпЛА та "важливий об’єкт" ворога
Серед українців найпоширеніший прогноз, що війна триватиме 6-12 місяців
Останні новини
19:16
Угорщина може відкласти ратифікацію вступу Фінляндії і Швеції у НАТО на кінець березня
19:09
фото, відеоРосіяни обстрілюють Донеччину: є поранені, зруйновано одну з найкращих шкіл області
18:57
У Орбана знову не можуть визначитися, Росія чи НАТО винні у нападі РФ на Україну
18:50
Як Росія готувалась до повномасштабного вторгнення? Подкаст-реконструкція 24 лютого
18:45
Порошенко прокоментував випад Зеленського: Послухав і забув
18:35
У Франції стартували масштабні військові навчання - зі сценарієм війни високої інтенсивності
18:25
Росіяни влаштували катівню в окупованій Василівці – Генштаб
18:13
На Бахмутському напрямку росіяни здійснили кілька безуспішних атак – зведення Генштабу
18:02
"Укргазвидобування" отримало понад 62 тонни енергетичного обладнання від Швеції
18:00
фото, відео, оновлено від 15:09На Подолі в Києві сталася масштабна пожежа
Усі новини...