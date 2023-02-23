У Донецьку днями помітили 6 "швидких" із пораненими загарбниками – Генштаб ЗСУ

В окупованому росіянами Донецьку у ніч на 22 лютого біля "травматології" помітили 6 автомобілів "швидкої допомоги" з пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 23 лютого

Дослівно: "Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в Донецьку, в ніч з 21 на 22 лютого відзначено прибуття до травматологічного центру 6 автомобілів швидкої допомоги з пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ".

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Нагадаємо: У Донецькій області, зокрема поблизу Бахмута, відбуваються найгарячіші бої. За даними Генштабу ЗСУ, у 365 день повномасштабної війни російські військові намагалися наступати на Авдіївському та Шахтарському напрямку, але успіху не мали.