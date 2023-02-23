В Донецке на днях заметили 6 "скорых" с ранеными захватчиками – Генштаб ВСУ

В оккупированном россиянами Донецке в ночь на 22 февраля у "травматологии" заметили 6 автомобилей "скорой помощи" с ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за 23 февраля

Дословно: "Противник продолжает нести потери. Так, в Донецке, в ночь с 21 на 22 февраля отмечено прибытие в травматологический центр 6 автомобилей скорой помощи с ранеными военнослужащими российских оккупационных войск".

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Напомним: В Донецкой области, в частности вблизи Бахмута, происходят самые горячие бои. По данным Генштаба ВСУ, в 365 день полномасштабной войны российские военные пытались наступать на Авдеевском и Шахтерском направлении, но успеха не имели.