Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Донецке на днях заметили 6 "скорых" с ранеными захватчиками – Генштаб ВСУ

Елена РощинаЧетверг, 23 февраля 2023, 18:22

В оккупированном россиянами Донецке в ночь на 22 февраля у "травматологии" заметили 6 автомобилей "скорой помощи" с ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за 23 февраля

Дословно: "Противник продолжает нести потери. Так, в Донецке, в ночь с 21 на 22 февраля отмечено прибытие в травматологический центр 6 автомобилей скорой помощи с ранеными военнослужащими российских оккупационных войск".

Реклама:

Напомним: В Донецкой области, в частности вблизи Бахмута, происходят самые горячие бои. По данным Генштаба ВСУ, в 365 день полномасштабной войны российские военные пытались наступать на Авдеевском и Шахтерском направлении, но успеха не имели.

Темы: войнаГенштабДонецк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
война
В Курской области заявили об атаке беспилотников: начался пожар
На оккупированном Запорожье произошли взрывы в кафе, где отдыхали офицеры РФ – мэр Мелитополя
Россияне ударили по Херсону и области: есть погибший, 4 раненых
Последние новости
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
фото Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
Все новости...
Реклама: