Зеленський про Ставку: Важко, болісно, але робимо все, щоб вистояти

Президент Володимир Зеленський 23 лютого, у переддень річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, провів розширене засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому йшлося про складну ситуацію на сході та небезпеки на півдні.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Сьогодні був дуже насичений день. Перше – Ставка. Розширений формат. Детальні доповіді: Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов, Наєв. Ситуація за основними напрямками.

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Схід – дуже важко, болісно, але робимо все, щоб вистояти.

Південь – на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту.

Одеса і чорноморський простір – ситуацію контролюємо.

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Північ – усі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога. Де потрібно – посилюємося".

Деталі: Зеленський додав, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов доповів "щодо актуальних намірів окупанта".

За словами президента, "є рішення й щодо нашої протидії".

Окремо й дуже детально на Ставці розглянули питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї.

"Звичайно, я не можу публічно повідомити деталі щодо цього. Але це змістовна робота. Я радий чути на Ставці, що навіть у таких умовах ми маємо відповідний потенціал", – сказав Зеленський.

Цьому передувало: Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що в четвер 23 лютого на Ставці йшлося про загрози на кордонах із Білоруссю й Молдовою.