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Зеленский о Ставке: Тяжело, болезненно, но делаем все, чтобы выстоять

Елена РощинаЧетверг, 23 февраля 2023, 23:11
Зеленский о Ставке: Тяжело, болезненно, но делаем все, чтобы выстоять
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский 23 февраля, в канун годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, провел расширенное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором речь шла о сложной ситуации на востоке и опасности на юге.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Сегодня был очень насыщенный день. Первое – Ставка. Расширенный формат. Детальные доклады: Залужный, Сырский, Тарнавский, Москалев, Наев. Ситуация по основным направлениям.

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Восток – очень тяжело, болезненно, но делаем все, чтобы выстоять. 

Юг – на части направлений ситуация довольно опасная, но нашим воинам есть чем и как отвечать оккупанту. 

Одесса и черноморское пространство – ситуацию контролируем.

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Север – все наши воины на этом направлении видят каждое намерение врага. Где нужно – усиливаемся".

Детали: Зеленский добавил, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов доложил "об актуальных намерениях оккупанта". 

По словам президента, "есть решения и по нашему противодействию".

Отдельно и очень подробно на Ставке рассмотрели вопросы производства и поставок боеприпасов и оружия. 

"Конечно, я не могу публично сообщить детали по этому поводу. Но это содержательная работа. Я рад слышать на Ставке, что даже в таких условиях мы имеем соответствующий потенциал", – сказал Зеленский.

Этому предшествовало: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в четверг 23 февраля на Ставке речь шла об угрозах на границах с Беларусью и Молдовой.

Темы: Зеленскийставкаразведкавойна
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