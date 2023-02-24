Мінус 970 окупантів за добу: втрати росіян сягнули 146 820 військових – Генштаб

Російські окупанти за минулу добу понесли втрати у кількості 970 військових, з початку повномасштабної агресії було вбито 146 820 загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 146820 (+970) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3363 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 6600 (+7) од,

артилерійських систем – 2363 (+11) од,

РСЗВ – 474 (+3) од,

засобів ППО ‒ 247 (+3) од,

літаків – 299 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2033 (+4),

крилатих ракет ‒ 873 (+0),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5224 (+9) од,

спеціальної техніки ‒ 229 (+1).