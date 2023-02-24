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Мінус 970 окупантів за добу: втрати росіян сягнули 146 820 військових – Генштаб

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 лютого 2023, 08:34
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за минулу добу понесли втрати у кількості 970 військових, з початку повномасштабної агресії було вбито 146 820 загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 146820 (+970) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3363 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6600 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2363 (+11) од,
  • РСЗВ – 474 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 247 (+3) од,
  • літаків – 299 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2033 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 873 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5224 (+9) од,
  • спеціальної техніки ‒ 229 (+1).

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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