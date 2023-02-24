Минус 970 оккупантов за сутки: потери россиян достигли 146 820 военных - Генштаб

Российские оккупанты за минувшие сутки понесли потери в количестве 970 военных, с начала полномасштабной агрессии было убито 146 820 захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 146820 (+970) человек ликвидировано,

танков - 3363 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 6600 (+7) ед,

артиллерийских систем - 2363 (+11) ед,

РСЗО - 474 (+3) ед,

средств ПВО - 247 (+3) ед,

самолетов - 299 (+0) ед,

вертолетов - 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2033 (+4),

крылатых ракет - 873 (+0),

кораблей/катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5224 (+9) ед,

специальной техники - 229 (+1).