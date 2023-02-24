Минус 970 оккупантов за сутки: потери россиян достигли 146 820 военных - Генштаб

Российские оккупанты за минувшие сутки понесли потери в количестве 970 военных, с начала полномасштабной агрессии было убито 146 820 захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.23 ориентировочно составили:

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