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Минус 970 оккупантов за сутки: потери россиян достигли 146 820 военных - Генштаб

Станислав ПогориловПятница, 24 февраля 2023, 07:34
Минус 970 оккупантов за сутки: потери россиян достигли 146 820 военных - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты за минувшие сутки понесли потери в количестве 970 военных, с начала полномасштабной агрессии было убито 146 820 захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 146820 (+970) человек ликвидировано,
  • танков - 3363 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 6600 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 2363 (+11) ед,
  • РСЗО - 474 (+3) ед,
  • средств ПВО - 247 (+3) ед,
  • самолетов - 299 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2033 (+4),
  • крылатых ракет - 873 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5224 (+9) ед,
  • специальной техники - 229 (+1).

Темы: войнаУкраинаРосcия
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