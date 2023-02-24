Минус 970 оккупантов за сутки: потери россиян достигли 146 820 военных - Генштаб
Пятница, 24 февраля 2023, 08:34
Российские оккупанты за минувшие сутки понесли потери в количестве 970 военных, с начала полномасштабной агрессии было убито 146 820 захватчиков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 146820 (+970) человек ликвидировано,
- танков - 3363 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 6600 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 2363 (+11) ед,
- РСЗО - 474 (+3) ед,
- средств ПВО - 247 (+3) ед,
- самолетов - 299 (+0) ед,
- вертолетов - 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2033 (+4),
- крылатых ракет - 873 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5224 (+9) ед,
- специальной техники - 229 (+1).
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