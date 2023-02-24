До річниці вторгнення Росії Медведєв захотів усунути "кордони загроз" до Польщі

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у річницю повномасштабної російської агресії заявив про необхідність дійти до Польщі начебто для того, щоб відсунути "кордони загроз" від Росії.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Важливо досягти всіх цілей спеціальної військової операції. Відсунути кордони загроз нашій країні якомога далі, навіть якщо це будуть кордони Польщі. Знищити неонацизм дотла. Щоб не витрачати потім час на вилов залишків бандерівських банд по малоросійських лісах. Щоб світ знайшов довгоочікуваний спокій".

Деталі: Медведєв запевнив, що російські загарбники переможуть у війні, але чомусь каже, що після цього будуть переговори, за його словами, "важкі і нервові". Він також переконує, що "рішення ухвалюватимуть за океаном", а не українська влада.

При цьому Медведєв поскаржився на те, що "вороги" Росії не хочуть припиняти війну, але це доведеться зробити, як каже він, відповідно "до історичних законів".

"І тоді виникне якась угода. Звісно, без фундаментальних домовленостей про реальні кордони або про новий Гельсінський пакт, що забезпечує безпеку в Європі. Просто якась угода", - підсумував заступник голови Радбезу РФ.

Що було раніше: Напередодні Медведєв заявив, якщо Путін програє у війні проти України, то Росію розірвуть на частини, і вона перестане існувати.