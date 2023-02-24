К годовщине вторжения России Медведев захотел устранить "границы угроз" до Польши

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в годовщину полномасштабной российской агрессии заявил о необходимости дойти до Польши якобы для того, чтобы отодвинуть "границы угроз" от России.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрел долгожданный покой".

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Детали: Медведев заверил, что российские захватчики победят в войне, но почему-то говорит, что после этого будут переговоры, по его словам, "тяжелые и нервные". Он также убеждает, что "решение будут принимать за океаном", а не украинская власть.

При этом Медведев пожаловался на то, что "враги" России не хотят прекращать войну, но это придется сделать, как говорит он, в соответствии с "историческими законами".

"И тогда возникнет какое-то соглашение. Конечно, без фундаментальных договоренностей о реальных границах или о новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе. Просто какое-то соглашение", - подытожил заместитель председателя Совбеза РФ.

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Что предшествовало: Накануне Медведев заявил, если Путин проиграет в войне против Украины, то Россию разорвут на части, и она перестанет существовать.