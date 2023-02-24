Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

К годовщине вторжения России Медведев захотел устранить "границы угроз" до Польши

Станислав ПогориловПятница, 24 февраля 2023, 10:47
К годовщине вторжения России Медведев захотел устранить границы угроз до Польши
Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в годовщину полномасштабной российской агрессии заявил о необходимости дойти до Польши якобы для того, чтобы отодвинуть "границы угроз" от России.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрел долгожданный покой".

Реклама:

Детали: Медведев заверил, что российские захватчики победят в войне, но почему-то говорит, что после этого будут переговоры, по его словам, "тяжелые и нервные". Он также убеждает, что "решение будут принимать за океаном", а не украинская власть.

При этом Медведев пожаловался на то, что "враги" России не хотят прекращать войну, но это придется сделать, как говорит он, в соответствии с "историческими законами".

"И тогда возникнет какое-то соглашение. Конечно, без фундаментальных договоренностей о реальных границах или о новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе. Просто какое-то соглашение", - подытожил заместитель председателя Совбеза РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Накануне Медведев заявил, если Путин проиграет в войне против Украины, то Россию разорвут на части, и она перестанет существовать.

Темы: МедведевРосcияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Медведев
Медведев с самого утра начал пугать мир апокалипсисом
Медведев допустил аннексию Россией Абхазии и Южной Осетии
Медведев размечтался, что Запад будет умолять о переговорах с РФ, хоть через десятилетия
Последние новости
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
фото Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: