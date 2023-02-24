Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К годовщине вторжения России Медведев захотел устранить "границы угроз" до Польши

Станислав ПогориловПятница, 24 февраля 2023, 11:47
Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в годовщину полномасштабной российской агрессии заявил о необходимости дойти до Польши якобы для того, чтобы отодвинуть "границы угроз" от России.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрел долгожданный покой".

Детали: Медведев заверил, что российские захватчики победят в войне, но почему-то говорит, что после этого будут переговоры, по его словам, "тяжелые и нервные". Он также убеждает, что "решение будут принимать за океаном", а не украинская власть.

При этом Медведев пожаловался на то, что "враги" России не хотят прекращать войну, но это придется сделать, как говорит он, в соответствии с "историческими законами".

"И тогда возникнет какое-то соглашение. Конечно, без фундаментальных договоренностей о реальных границах или о новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе. Просто какое-то соглашение", - подытожил заместитель председателя Совбеза РФ.

Что предшествовало: Накануне Медведев заявил, если Путин проиграет в войне против Украины, то Россию разорвут на части, и она перестанет существовать.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МедведевРосcияУкраинавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Путин порассуждал о развале РФ и исчезновении "россиян как народа"

В ГУР назвали одну из стратегических целей украинского контрнаступления

Украинские защитники уничтожили с сентября более 650 крылатых ракет и 610 "Шахедов"

Институт изучения войны убежден в победе Украины – Кулеба

В Украине погиб американский доброволец – CNN

Министр энергетики: Если будет стабильный профицит электричества, будем думать об экспорте

Все новости...
Медведев
Медведев решил, что Байден в Киеве "клялся в верности неонацистскому режиму"
"Украина - не Корея": Данилов ответил Медведеву относительно разделения по "38 параллели"
"Запылает вся Украина": Медведев угрожает ядерным оружием за удары по Крыму
Последние новости
11:14
Не работает ни одна школа: как учатся дети в оккупированном Северодонецке
11:06
В Буче до конца весны восстановят 110 домов
10:51
Военные Беларуси улучшают навыки обороны, но не готовы к наступлению – Беларускі Гаюн
10:43
фотоБританская разведка: Качество элитных бригад морпехов РФ могло существенно снизиться после потерь
10:39
"Прерванный полет министра Монастырского": 40-й день памяти по министру МВД
10:22
НБУ снова продал из резервов более 600 миллионов долларов
10:10
фотоВ США женщина за 3 года родила две пары идентичных близнецов
10:04
За сутки под обстрелом россиян были 8 областей - ОВА
09:48
Президент Чехии поделился, какими видит сценарии для России после войны
09:30
Путин порассуждал о развале РФ и исчезновении "россиян как народа"
Все новости...