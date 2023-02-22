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Медведєв: Росія зникне, якщо програє війну

Ірина БалачукСереда, 22 лютого 2023, 09:37
Дмитро Медведєв. Фото scrf.gov.ru

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, якщо Путін програє у війні проти України, то Росію розірвуть на частини, і вона перестане існувати.

Джерело: Медведєв у відповідь на заяву президента США Джо Байдена в Telegram

Пряма мова Медведєва: "Якщо Росія зупинить СВО (так росіяни називають війну проти України – ред.), не добившись перемоги, – Росії не буде, її порвуть на частини".

Деталі: Водночас заступник голови Радбезу запевняє, що війна в Україні нібито закінчиться, "якщо США перестануть постачати зброю київському режиму".

Медведєв також назвав звернення Байдена до росіян про те, що США не збиралися і не збираються нападати на Росію, "нечесним і безглуздим".

Водночас російський чиновник традиційно намагався якось образити Байдена, вживаючи стосовно нього фрази "старечий маразм", "дивний дід, який говорить з розгубленим виглядом із Польщі".

Медведєв продовжує повторювати наративи, що США – це "ворожа держава, яка випромінює ненависть" до Росії.

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Заступник голови Радбезу РФ також взявся якось проаналізувати майже 2-годинне послання президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів. Він зупинився на призупиненні російської участі в договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Медведєв укотре заявив, що "якщо США хочуть поразки Росії, то ми стоїмо на порозі світового конфлікту", і знову почав погрожувати, що в такому разі Росія "має право захищатися будь-якою зброєю, включно з ядерною".

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Теми: РосіявійнаСШАядерна зброя
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