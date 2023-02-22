Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Медведєв: Росія зникне, якщо програє війну

Ірина БалачукСереда, 22 лютого 2023, 08:37
Медведєв: Росія зникне, якщо програє війну
Дмитро Медведєв. Фото scrf.gov.ru

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, якщо Путін програє у війні проти України, то Росію розірвуть на частини, і вона перестане існувати.

Джерело: Медведєв у відповідь на заяву президента США Джо Байдена в Telegram

Пряма мова Медведєва: "Якщо Росія зупинить СВО (так росіяни називають війну проти України – ред.), не добившись перемоги, – Росії не буде, її порвуть на частини".

Реклама:

Деталі: Водночас заступник голови Радбезу запевняє, що війна в Україні нібито закінчиться, "якщо США перестануть постачати зброю київському режиму".

Медведєв також назвав звернення Байдена до росіян про те, що США не збиралися і не збираються нападати на Росію, "нечесним і безглуздим".

Водночас російський чиновник традиційно намагався якось образити Байдена, вживаючи стосовно нього фрази "старечий маразм", "дивний дід, який говорить з розгубленим виглядом із Польщі".

ВІДЕО ДНЯ

Медведєв продовжує повторювати наративи, що США – це "ворожа держава, яка випромінює ненависть" до Росії.

Заступник голови Радбезу РФ також взявся якось проаналізувати майже 2-годинне послання президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів. Він зупинився на призупиненні російської участі в договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Медведєв укотре заявив, що "якщо США хочуть поразки Росії, то ми стоїмо на порозі світового конфлікту", і знову почав погрожувати, що в такому разі Росія "має право захищатися будь-якою зброєю, включно з ядерною".

Теми: РосіявійнаСШАядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення "жучка" у себе вдома, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: