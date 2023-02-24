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У Міноборони розповіли, як росЗМІ на окупованій Херсонщині ліпили відео під послання Путіна

Ірина БалачукП'ятниця, 24 лютого 2023, 10:45
У Міноборони розповіли, як росЗМІ на окупованій Херсонщині ліпили відео під послання Путіна
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

На окуповану Херсонщину перед посланням російського диктатора Володимира Путіна з’їхалися пропагандисти і намагалися наліпити роликів про нібито підтримку загарбників, але переконливої картинки у них не вийшло.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "На тимчасово окупованій території України ворог суттєво активізував пропагандистську роботу.

Під виглядом журналістів центральних російських телеканалів у райони поблизу лінії зіткнення прибули групи професійних пропагандистів, які в авральному порядку займались фабрикуванням неправдивих відеороликів, спрямованих на дискредитацію Сил оборони України та виправдання дій російських окупантів".

Деталі: За її словами, здебільшого зйомки проводили у населених пунктах Каховського та Голопристанського районів Херсонської області.

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Пропагандисти приїжджали на об’єкти цивільної інфраструктури, у лікарні і школи, які безпосередньо перед їх приїздом навмисно обстрілювали самі ж російські окупанти.

Маляр відзначила, що таким чином російська пропаганда мала нібито "документальні кадри" про нібито "злочини" Сил оборони України.

Окремою темою російських фейкових відеороликів було намагання показати начебто масову підтримку місцевими школярами символів російської державності та дій окупантів. Пропагандисти фільмували колективне співання школярами гімну РФ, виготовлення дитячих листівок окупантам на фронт тощо.

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У такий спосіб кремлівські пропагандисти намагалися створити відповідний інформаційний фон напередодні щорічного послання Путіна федеральним зборам.

Однак саме звернення російського диктатора вийшло дуже млявим і досить нудним.

Пізніше Путін сам зізнався, що насилу зміг би вислухати ту свою балаканину.

Теми: РосіяПутінпропагандаМіноборони
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