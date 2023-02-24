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В Минобороны рассказали, как росСМИ на оккупированной Херсонщине лепили видео под послание Путина

Ирина БалачукПятница, 24 февраля 2023, 10:45
В Минобороны рассказали, как росСМИ на оккупированной Херсонщине лепили видео под послание Путина
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

На оккупированную Херсонщину перед посланием российского диктатора Владимира Путина съехались пропагандисты и пытались налепить роликов о якобы поддержке захватчиков, но убедительной картинки у них не получилось.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "На временно оккупированной территории Украины враг существенно активизировал пропагандистскую работу.

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Под видом журналистов центральных российских телеканалов в районы вблизи линии соприкосновения прибыли группы профессиональных пропагандистов, которые в авральном порядке занимались фабрикованием лживых видеороликов, направленных на дискредитацию Сил обороны Украины и оправдание действий российских оккупантов".

Детали: По ее словам, в основном съемки проводили в населенных пунктах Каховского и Голопристанского районов Херсонской области.

Пропагандисты приезжали на объекты гражданской инфраструктуры, в больницы и школы, которые непосредственно перед их приездом намеренно обстреливали сами же российские оккупанты.

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Маляр отметила, что таким образом российская пропаганда имела якобы "документальные кадры" о якобы "преступлениях" Сил обороны Украины.

Отдельной темой российских фейковых видеороликов была попытка показать якобы массовую поддержку местными школьниками символов российской государственности и действий оккупантов. Пропагандисты снимали коллективное пение школьниками гимна РФ, изготовление детских открыток оккупантам на фронт и тому подобное.

Таким образом кремлевские пропагандисты пытались создать соответствующий информационный фон накануне ежегодного послания Путина федеральному собранию.

Однако само обращение российского диктатора получилось очень вялым и довольно скучным. Позже Путин сам признался, что с трудом смог бы выслушать ту свою болтовню.

Темы: РосcияПутинпропагандаМинобороны
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