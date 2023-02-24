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Зеленський про "мирну ініціативу" Китаю: Це не мирний план, але вже щось

Євген КізіловП'ятниця, 24 лютого 2023, 18:31
володимир зеленський на пресконференції, фото ОП

Президент Володимир Зеленський не вважає пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні мирним планом, але бачить в ініціативі позитивні речі.

Джерело: Зеленський на пресконференції 24 лютого

Пряма мова: "Мені здається, що це був не мирний план Китаю, не резолюція і не декларація. Це – не інфраструктура для чогось. Мені здається, що Китай показав свої думки".

Деталі: Зеленському сподобалось, що Китай почав говорити про Україну, і це "дуже непогано". Але питання в тому, що криється за цими словами, які дії за ними послідують.

Також президент позитивно сприйняв, що КНР поважає територіальну цілісність України, хоч і не називає країну прямо.

Крім того, на думку глави держави, погляд Китаю на ядерну безпеку співпадає з інтересами і України, і всього світу.

Пряма мова: "Якісь пункти є, які зрозумілі мені, є думки, з якими я не погоджуюсь, весь світ не погоджується, але, тим не менш, це вже щось".

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Більше деталей: В цілому ж, як вважає президент, той факт, що в так званому "мирному плані" Китаю є повага до міжнародного територіального права і "якись безпекові речі", уже дає змогу працювати з цією країною.

Пряма мова: "Наше завдання: зібрати всіх, щоб ізолювати одних".

Що передувало: Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ складається з 12 пунктів.

Теми: КитайУкраїнаЗеленськиймир
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