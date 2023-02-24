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Зеленский о "мирной инициативе" Китая: Это не мирный план, но уже что-то

Евгений КизиловПятница, 24 февраля 2023, 18:31
владимир зеленский на пресс-конференции, фото ОП

Президент Владимир Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 24 февраля

Прямая речь: "Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это - не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли".

Детали: Зеленскому понравилось, что Китай начал говорить об Украине, и это "очень неплохо". Но вопрос в том, что кроется за этими словами, какие действия за ними последуют.

Также президент положительно воспринял, что КНР уважает территориальную целостность Украины, хотя и не называет страну прямо.

Кроме того, по мнению главы государства, взгляд Китая на ядерную безопасность совпадает с интересами и Украины, и всего мира.

Прямая речь: "Какие-то пункты есть, которые понятны мне, есть мысли, с которыми я не согласен, весь мир не соглашается, но, тем не менее, это уже что-то".

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Больше деталей: В целом же, как считает президент, тот факт, что в так называемом "мирном плане" Китая есть уважение к международному территориальному праву и "какие-то вещи по безопасности", уже позволяет работать с этой страной.

Прямая речь: "Наша задача: собрать всех, чтобы изолировать одних".

Что предшествовало: Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов.

Темы: КитайУкраинаЗеленскиймир
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