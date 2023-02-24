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Резніков похизувався танком Leopard: "Де дорога на Москву?"

Олена РощінаП'ятниця, 24 лютого 2023, 22:30
Олексій Резніков і Денис Шмигаль зустріли танки Leopard із Польщі, фото Міноборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков зняв дотепне коротке відео про перші танки Leopard 2A4, які прибули з Польщі до України.

Джерело: відео на YouTube-каналі Militarnyi

Деталі: В короткому ролику показано, як Резніков вилізає з західного танка, що слідує з підпису "Перші танки Leopard 2A4 приїхали в Україну з Польщі". 

На запитання, які перші враження, міністр відповідає: "Przepraszam, gdzie jest droga do Moskwy?", що в перекладі з польської означає: "Перепрошую, де тут дорога на Москву?".

Цьому передувало: 24 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль показав фотографії чотирьох танків Leopard 2, які Польща прислала Україні в річницю вторгнення Росії. 

Теми: танкиРезніковзброявійна
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