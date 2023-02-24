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Резников похвастался танком Leopard: "Где дорога на Москву?"

Елена РощинаПятница, 24 февраля 2023, 21:30
Резников похвастался танком Leopard: Где дорога на Москву?
Алексей Резников и Денис Шмыгаль встретили танки Leopard из Польши, фото Минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников снял остроумное короткое видео о первых танках Leopard 2A4, которые прибыли из Польши в Украину. 

Источник: видео на YouTube-канале Militarnyi

Детали: В коротком ролике показано, как Резников вылезает из западного танка, что следует из подписи "Первые танки Leopard 2A4 приехали в Украину из Польши". 

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На вопрос, каковы первые впечатления, министр отвечает: "Przepraszam, gdzie jest droga do Moskwy?", что в переводе с польского означает: "Извините, где здесь дорога на Москву?".

Этому предшествовало: 24 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль показал фотографии четырех танков Leopard 2, которые Польша прислала Украине в годовщину вторжения России.

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Темы: танкиРезниковоружиевойна
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