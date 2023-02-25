Зараз Україні "не потрібні F-16" – Байден
Президент Сполучених Штатів Джо Байден у річницю російського вторгнення заявив, що "поки що" виключає можливість відправки новітніх американських винищувачів F-16 Україні.
Джерело: Байден в інтерв’ю ABC News
Пряма мова: "Ні, зараз йому (Зеленському – ред.) не потрібні F-16".
Деталі: Незважаючи на неодноразові публічні заклики президента України Володимира Зеленського, Байден "поки що" виключив можливість відправки новітніх американських винищувачів для захисту України у війні проти РФ.
На запитання, чи означає це, що відправки винищувачів не буде "ніколи", Байден відповів, що неможливо точно знати, чого потребуватиме українська оборона в майбутньому, але "немає жодних підстав, на яких, на думку наших військових, можна було б обґрунтувати необхідність надання F-16".
"Я поки що виключаю це", – сказав Байден.
Що передувало: Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що винищувачі F-16, які запросила Україна, "не є ключовою необхідністю" для поточних потреб країни, які полягають у контрнаступі проти російських сил.
Передісторія:
- Раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати ведуть діалог із Україною стосовно її військових потреб, і в ньому також фігурує питання постачання винищувачів західного зразка.
- США, як відомо, наразі не планують передавати Україні власні винищувачі, та висловлювали готовність підтримати відповідне рішення інших країн.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено. Раніше він заявляв, що Україна особливо зацікавлена у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.