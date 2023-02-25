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Зараз Україні "не потрібні F-16" – Байден

Ольга Глущенко Субота, 25 лютого 2023, 01:15
Зараз Україні не потрібні F-16 – Байден
Джо Байден, скриншот

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у річницю російського вторгнення заявив, що "поки що" виключає можливість відправки новітніх американських винищувачів F-16 Україні.

Джерело: Байден в інтерв’ю ABC News

Пряма мова: "Ні, зараз йому (Зеленському – ред.) не потрібні F-16".

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Деталі: Незважаючи на неодноразові публічні заклики президента України Володимира Зеленського, Байден "поки що" виключив можливість відправки новітніх американських винищувачів для захисту України у війні проти РФ.

На запитання, чи означає це, що відправки винищувачів не буде "ніколи", Байден відповів, що неможливо точно знати, чого потребуватиме українська оборона в майбутньому, але "немає жодних підстав, на яких, на думку наших військових, можна було б обґрунтувати необхідність надання F-16".

"Я поки що виключаю це", – сказав Байден.

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Що передувало: Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що винищувачі F-16, які запросила Україна, "не є ключовою необхідністю" для поточних потреб країни, які полягають у контрнаступі проти російських сил.

Передісторія:

  • Раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати ведуть діалог із Україною стосовно її військових потреб, і в ньому також фігурує питання постачання винищувачів західного зразка.
  • США, як відомо, наразі не планують передавати Україні власні винищувачі, та висловлювали готовність підтримати відповідне рішення інших країн. 
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено. Раніше він заявляв, що Україна особливо зацікавлена у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Теми: Байденавіавійна
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