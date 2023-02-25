Сейчас Украине "не нужны F-16" – Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в годовщину российского вторжения заявил, что "пока" исключает возможность отправки новейших американских истребителей F-16 Украине.

Источник: Байден в интервью ABC News

Прямая речь: "Нет, сейчас ему (Зеленскому – ред.) не нужны F-16".

Детали: Несмотря на неоднократные публичные призывы президента Украины Владимира Зеленского, Байден "пока" исключил возможность отправки новейших американских истребителей для защиты Украины в войне против РФ.

На вопрос, означает ли это, что отправки истребителей не будет "никогда", Байден ответил, что невозможно точно знать, в чем будет нуждаться украинская оборона в будущем, но "нет никаких оснований, на которых, по мнению наших военных, можно было бы обосновать необходимость предоставления F-16".

"Я пока исключаю это", – сказал Байден.

Что предшествовало: Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, которые запросила Украина, "не являются ключевой необходимостью" для текущих потребностей страны, которые заключаются в контрнаступлении против российских сил.

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