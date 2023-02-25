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Сейчас Украине "не нужны F-16" – Байден

Ольга ГлущенкоСуббота, 25 февраля 2023, 01:15
Сейчас Украине не нужны F-16 – Байден
Джо Байден, скриншот

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в годовщину российского вторжения заявил, что "пока" исключает возможность отправки новейших американских истребителей F-16 Украине.

Источник: Байден в интервью ABC News

Прямая речь: "Нет, сейчас ему (Зеленскому – ред.) не нужны F-16".

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Детали: Несмотря на неоднократные публичные призывы президента Украины Владимира Зеленского, Байден "пока" исключил возможность отправки новейших американских истребителей для защиты Украины в войне против РФ.

На вопрос, означает ли это, что отправки истребителей не будет "никогда", Байден ответил, что невозможно точно знать, в чем будет нуждаться украинская оборона в будущем, но "нет никаких оснований, на которых, по мнению наших военных, можно было бы обосновать необходимость предоставления F-16".

"Я пока исключаю это", – сказал Байден.

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Что предшествовало: Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, которые запросила Украина, "не являются ключевой необходимостью" для текущих потребностей страны, которые заключаются в контрнаступлении против российских сил.

Предыстория:

  • Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты ведут диалог с Украиной относительно ее военных потребностей, и в нем также фигурирует вопрос поставки истребителей западного образца.
  • США, как известно, пока не планируют передавать Украине собственные истребители, и выражали готовность поддержать соответствующее решение других стран.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен. Ранее он заявлял, что Украина особенно заинтересована в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии.

Темы: Байденавиавойна
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