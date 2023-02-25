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"Мирний план" Китаю вигідний тільки для Росії – Байден

Ольга Глущенко Субота, 25 лютого 2023, 03:32
Мирний план Китаю вигідний тільки для Росії – Байден
Джо Байден, скриншот

Президент США Джо Байден припустив, що запропонований Китаєм "мирний план" піде на користь лише Росії.

Джерело: Байден в інтерв’ю, цитує CNN

Пряма мова: "Якщо Путін аплодує йому, то як це може бути добре?"

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"Я не побачив у плані нічого, що вказувало б на те, що реалізація китайського плану була б вигідна комусь, окрім Росії".

Деталі: Окрім критики мирного плану, Байден відверто відкинув ідею про те, що Китай може бути посередником у мирних переговорах між Україною і Росією. Таку ідею президент США назвав ірраціональною.

"Ідея про те, що Китай буде вести переговори про результати війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна", - сказав Байден.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Напередодні китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

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Теми: БайденКитайвійна
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