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"Мирный план" Китая выгоден только России – Байден

Ольга ГлущенкоСуббота, 25 февраля 2023, 04:32
Джо Байден, скриншот

Президент США Джо Байден предположил, что предложенный Китаем "мирный план" пойдет на пользу только России.

Источник: Байден в интервью, цитирует CNN

Прямая речь: "Если Путин аплодирует ему, то как это может быть хорошо?"

"Я не увидел в плане ничего, что указывало бы на то, что реализация китайского плана была бы выгодна кому-то, кроме России".

Детали: Кроме критики мирного плана, Байден откровенно отверг идею о том, что Китай может быть посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Такую идею президент США назвал иррациональной.

"Идея о том, что Китай будет вести переговоры о результатах войны, которая является абсолютно несправедливой для Украины, просто нерациональна", - сказал Байден.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.

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Темы: БайденКитайвойна
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