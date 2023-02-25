Лукашенко та Путін у річницю вторгнення "ввечері довго розмовляли"
Субота, 25 лютого 2023, 11:58
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і російський диктатор на роковини повномасштабного нападу на Україну "ввечері довго розмовляли".
Джерело: пресслужба Лукашенка
Пряма мова Лукашенка: "Відкрию секрет, учора ми ввечері з ним довго розмовляли на різні теми.
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Слухайте, у нас стосунки, дай Боже, щоб завжди були такими.
І після мене, щоб вони були такими".
Нагадаємо: Фахівці Інституту вивчення війни припускають, що влада Росії ніяк не прокоментувала річницю свого вторгнення в Україну через те, що не змогла досягти жодної зі своїх заявлених цілей.
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