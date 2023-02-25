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Лукашенко та Путін у річницю вторгнення "ввечері довго розмовляли"

Роман ПетренкоСубота, 25 лютого 2023, 12:58
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО: GETTY IMAGES

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і російський диктатор на роковини повномасштабного нападу на Україну "ввечері довго розмовляли".

Джерело: пресслужба Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Відкрию секрет, учора ми ввечері з ним довго розмовляли на різні теми.

Слухайте, у нас стосунки, дай Боже, щоб завжди були такими.

І після мене, щоб вони були такими".

Нагадаємо: Фахівці Інституту вивчення війни припускають, що влада Росії ніяк не прокоментувала річницю свого вторгнення в Україну через те, що не змогла досягти жодної зі своїх заявлених цілей.

Теми: ЛукашенкоПутінвійна
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