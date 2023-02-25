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ISW пояснив, чому Кремль не прокоментував річницю вторгнення Росії в Україну

Ольга Глущенко Субота, 25 лютого 2023, 04:10
ISW пояснив, чому Кремль не прокоментував річницю вторгнення Росії в Україну
Путін. Фото: РИА Новости

Фахівці Інституту вивчення війни припускають, що влада Росії ніяк не прокоментувала річницю свого вторгнення в Україну через те, що не змогла досягти жодної зі своїх заявлених цілей.

Джерело: ISW

Деталі: Кремль ніяк не прокоментував першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, ймовірно, тому, що Росія не змогла досягти жодної зі своїх заявлених цілей і не мала значних територіальних здобутків з липня 2022 року.

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Президент Росії Володимир Путін та його адміністрація не зробили жодних заяв з приводу цієї річниці, хоча неодноразово виступав на публіці протягом останніх трьох днів.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив провокаційні заяви про те, що Росія переможе у війні, і додав, що для досягнення своїх цілей Росії життєво важливо "відсунути кордони, які загрожують (Росії – ред.), якомога далі, навіть якщо це кордони Польщі".

"Заяви Медведєва підкреслюють той факт, що Кремль продовжує переслідувати свої нереалістичні максималістські цілі, навіть незважаючи на те, що він не може запропонувати російському народові жодних значущих успіхів після року дорогої війни в Україні", – ідеться у звіті інституту.

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Аналітики припускають, що російські чиновники, ймовірно, шукають підтримки у китайських оборонних виробників через обмеження, які міжнародні режими санкцій наклали на російську оборонну промисловість.

Експерти нагадують, що уряд Великої Британії та Міністерство фінансів США 24 лютого оголосили про нові санкції та заходи щодо заборони експорту, спрямовані на галузі, організації та окремих осіб, які підтримують російський військовий потенціал.

Крім того, ідеться у звіті, уряди західних країн 24 лютого зробили різноманітні заяви щодо надання військової допомоги Україні.

Також експерти зазначають, що Кремль посилив інформаційну підготовку до можливої операції під чужим прапором в окупованому Росією Придністров'ї (Молдова).

Деякі російські мілблогери посилили риторику Кремля, стверджуючи, що ситуація вздовж українсько-придністровського кордону стає все більш напруженою, відзначають експерти. І нагадують, що 24 лютого молдовські офіційні особи продовжували заперечувати російські заяви, характеризуючи їх як "агресивну дезінформацію" або "психологічну операцію".

Основні висновки за 24 лютого від ISW:

  • Кремль ніяк не прокоментував першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, ймовірно, тому, що Росія не змогла досягти жодної зі своїх заявлених цілей і не мала значних територіальних здобутків з липня 2022 року.
  • Російське джерело скористалося оприлюдненням Китаєм "мирного плану" з 12 пунктів, щоб неправдиво зобразити Китай як країну, що підтримує війну Росії в Україні.
  • Американська розвідка продовжує вважати, що Китай серйозно розглядає можливість надання летальної допомоги Росії на тлі постійного тиску західних санкційних режимів на російську оборонно-промислову базу.
  • Уряди західних країн 24 лютого виступили з різноманітними заявами щодо надання військової допомоги Україні.
  • Кремль посилив інформаційну підготовку до можливої операції під чужим прапором в окупованому Придністров'ї (Молдова).
  • Окупаційні війська продовжили наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.
  • Російські джерела підтвердили, що війська РФ розділили окремі формування повітряно-десантних військ щонайменше на двох напрямках наступу.
  • Загарбники здобули незначні територіальні здобутки навколо Бахмута і продовжили наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області.
  • Українські посадовці припускають, що російські війська можуть відчувати себе незахищеними на східному (лівому) березі Херсонської області.
  • Влада РФ продовжує заходи з розширення чисельності російських миротворців.
  • Російські джерела, ймовірно, намагалися перекласти провину за скандали, пов'язані з командирами самопроголошеної "ДНР", на російських військових.
  • Українські партизани, ймовірно, підірвали ділянку залізниці біля Поштового, Крим.

Теми: Росіявійна
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