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Лукашенко и Путин в годовщину вторжения "вечером долго разговаривали"

Роман ПетренкоСуббота, 25 февраля 2023, 11:58
Лукашенко и Путин в годовщину вторжения вечером долго разговаривали
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО: GETTY IMAGES

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский диктатор на годовщину полномасштабного нападения на Украину "вечером долго разговаривали".

Источник: пресс-служба Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы.

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Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтоб всегда были такими.

И после меня, чтоб они были такими".

Напомним: Специалисты Института изучения войны предполагают, что власти России никак не прокомментировали годовщину своего вторжения в Украину из-за того, что не смогли достичь ни одной из своих заявленных целей.

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Темы: ЛукашенкоПутинвойна
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