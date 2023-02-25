Лукашенко и Путин в годовщину вторжения "вечером долго разговаривали"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский диктатор на годовщину полномасштабного нападения на Украину "вечером долго разговаривали".

Источник: пресс-служба Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы.

Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтоб всегда были такими.

И после меня, чтоб они были такими".

Напомним: Специалисты Института изучения войны предполагают, что власти России никак не прокомментировали годовщину своего вторжения в Украину из-за того, что не смогли достичь ни одной из своих заявленных целей.