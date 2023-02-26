Китай розглядає можливість надання РФ летальної зброї – директор ЦРУ

Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив, що влада Китаю розглядає можливість надання РФ летальної зброї для війни проти України, однак остаточне рішення ще не прийняте.

Джерело: Бернс в інтерв’ю CBS News

Пряма мова: "Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання (Росії – ред.) летальної зброї".

Деталі: За словами директора ЦРУ, Китай ще не прийняв рішення про надання Росії летальної допомоги. Зі свого боку, наголосив він, адміністрація Джо Байдена намагається стримати владу Китаю від ухвалення такого рішення.

"Ми не бачимо, що остаточне рішення вже прийняте, і не бачимо доказів фактичних поставок летального озброєння. Саме тому Блінкен і президент чітко виступили із поясненнями щодо наслідків такого кроку", – заявив Бернс.

Директор ЦРУ переконаний, що китайський очільник Сі Цзіньпін дуже уважно спостерігає за російським вторгненням в Україну.

"Немає жодного іноземного лідера, який би спостерігав за досвідом Путіна в Україні, за розвитком війни більш уважно, ніж Сі Цзіньпін. Я думаю, багато в чому він був збентежений і протверезів через побачене", – сказав Бернс.

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