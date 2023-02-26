Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай розглядає можливість надання РФ летальної зброї – директор ЦРУ

"Українська правда"Неділя, 26 лютого 2023, 00:47
ВІЛЬЯМ БЕРНС, ФОТО GETTY IMAGES

Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив, що влада Китаю розглядає можливість надання РФ летальної зброї для війни проти України, однак остаточне рішення ще не прийняте.

Джерело: Бернс в інтерв’ю CBS News

Пряма мова: "Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання (Росії – ред.) летальної зброї".

Деталі: За словами директора ЦРУ, Китай ще не прийняв рішення про надання Росії летальної допомоги. Зі свого боку, наголосив він, адміністрація Джо Байдена намагається стримати владу Китаю від ухвалення такого рішення.

"Ми не бачимо, що остаточне рішення вже прийняте, і не бачимо доказів фактичних поставок летального озброєння. Саме тому Блінкен і президент чітко виступили із поясненнями щодо наслідків такого кроку", – заявив Бернс. 

Директор ЦРУ переконаний, що китайський очільник Сі Цзіньпін дуже уважно спостерігає за російським вторгненням в Україну.

"Немає жодного іноземного лідера, який би спостерігав за досвідом Путіна в Україні, за розвитком війни більш уважно, ніж Сі Цзіньпін. Я думаю, багато в чому він був збентежений і протверезів через побачене", – сказав Бернс. 

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Президент США Джо Байден заявив, що США відреагують, якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю у війні проти України.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні.
  • Раніше повідомлялось, що адміністрація Байдена висловила занепокоєння Пекіну через наявні в неї докази того, що китайські компанії продавали нелетальне обладнання Росії для використання в Україні – зокрема бронежилети й каски.

Теми: КитайСШАзброяРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоЗеленський пояснив, чому партнерам України треба прибрати "авіаційне табу"

доповнено, фотоУ кількох містах України підлітки з російської "ПВК Редан" збирались для масових бійок

Журналісти знайшли, на кого Медведчук і Козак записали частки у київських компаніях

Угорщина під тиском Польщі розблокувала рішення ЄС щодо Саакашвілі, його озвучили грузинській владі

WizzAir зупиняє усі рейси з аеропорту Кишинева – одного з ключових для українських пасажирів

ВАКС стягнув на користь держави майже 90% акцій PIN банку Гінера

Усі новини...
Китай
ISW розповів, навіщо Лукашенко їде до Китаю
Шольц розкритикував "мирну ініціативу" Китаю
Казахстан підтримав "мирний план" Китаю
Останні новини
02:54
Держдеп США попередив Китай про наслідки передачі зброї Росії
01:57
Президент Косова надіслав Зеленському привітання на річницю повномасштабної війни
01:31
Влада російського Бєлгорода заявила про знайдені уламки трьох безпілотників
00:50
Мессі став найкращим футболістом 2022 року за версією ФІФА
00:27
"Призупинення" РФ договору про ядерне озброєння ще не набуло чинності – Держдеп США
00:14
Росіяни вдарили по 6 громадах Сумщини, 86 прильотів за добу
23:58
Політ на українській "Мрії" вже доступний у Microsoft Flight Simulator
23:51
Зеленський після зустрічі з міністром фінансів США: Росія заплатить за свою війну
23:27
фотоПрезидент Болгарії нагородив українського посла, який завершує роботу в країні
23:20
На Бахмутському напрямку росіяни знищують усе, що можуть використати ЗСУ – Зеленський
Усі новини...