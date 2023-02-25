Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Китай розглядає можливість надання РФ летальної зброї – директор ЦРУ

"Українська правда"Субота, 25 лютого 2023, 23:47
Китай розглядає можливість надання РФ летальної зброї – директор ЦРУ
ВІЛЬЯМ БЕРНС, ФОТО GETTY IMAGES

Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив, що влада Китаю розглядає можливість надання РФ летальної зброї для війни проти України, однак остаточне рішення ще не прийняте.

Джерело: Бернс в інтерв’ю CBS News

Пряма мова: "Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання (Росії – ред.) летальної зброї".

Реклама:

Деталі: За словами директора ЦРУ, Китай ще не прийняв рішення про надання Росії летальної допомоги. Зі свого боку, наголосив він, адміністрація Джо Байдена намагається стримати владу Китаю від ухвалення такого рішення.

"Ми не бачимо, що остаточне рішення вже прийняте, і не бачимо доказів фактичних поставок летального озброєння. Саме тому Блінкен і президент чітко виступили із поясненнями щодо наслідків такого кроку", – заявив Бернс. 

Директор ЦРУ переконаний, що китайський очільник Сі Цзіньпін дуже уважно спостерігає за російським вторгненням в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

"Немає жодного іноземного лідера, який би спостерігав за досвідом Путіна в Україні, за розвитком війни більш уважно, ніж Сі Цзіньпін. Я думаю, багато в чому він був збентежений і протверезів через побачене", – сказав Бернс. 

Що цьому передувало:

  • Президент США Джо Байден заявив, що США відреагують, якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю у війні проти України.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні.
  • Раніше повідомлялось, що адміністрація Байдена висловила занепокоєння Пекіну через наявні в неї докази того, що китайські компанії продавали нелетальне обладнання Росії для використання в Україні – зокрема бронежилети й каски.

Теми: КитайСШАзброяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Китай
Китай посилив обмеження на використання iPhone держслужбовцями – Reuters
Китай змінив нейтральну на більш проукраїнську позицію напередодні саміту G-20 - Bloomberg
Нафта дешевшає через невизначеність щодо економічних перспектив Китаю
Останні новини
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
Заступник голови Нацполіції Тишлек подав на звільнення
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
ОновленоУ Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
Усі новини...
Реклама: