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Китай рассматривает возможность предоставления РФ летального оружия – директор ЦРУ

"Украинская правда"Воскресенье, 26 февраля 2023, 00:47
ВИЛЬЯМ БЕРНС, ФОТО GETTY IMAGES

Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что власти Китая рассматривают возможность предоставления РФ летального оружия для войны против Украины, однако окончательное решение еще не принято.

Источник: Бернс в интервью CBS News

Прямая речь: "Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления (России – ред.) летального оружия".

Детали: По словам директора ЦРУ, Китай еще не принял решение о предоставлении России летальной помощи. Со своей стороны, подчеркнул он, администрация Джо Байдена пытается сдержать власти Китая от принятия такого решения.

"Мы не видим, что окончательное решение уже принято, и не видим доказательств фактических поставок летального вооружения. Именно поэтому Блинкен и президент четко выступили с объяснениями относительно последствий такого шага", – заявил Бернс.

Директор ЦРУ убежден, что китайский глава Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за российским вторжением в Украину.

"Нет ни одного иностранного лидера, который бы наблюдал за опытом Путина в Украине, за развитием войны более внимательно, чем Си Цзиньпин. Я думаю, во многом он был смущен и отрезвел из-за увиденного", – сказал Бернс.

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Что этому предшествовало:

  • Президент США Джо Байден заявил, что США отреагируют, если Китай будет поставлять России летальное оружие в войне против Украины.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил сообщения СМИ о том, что Китай обсуждает возможность предоставления России летальной военной помощи, которая может быть направлена для поддержки агрессии в Украине.
  • Ранее сообщалось, что администрация Байдена выразила обеспокоенность Пекину из-за имеющихся у нее доказательств того, что китайские компании продавали нелетальное оборудование России для использования в Украине – в частности бронежилеты и каски.

Темы: КитайСШАоружиеРосcия
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