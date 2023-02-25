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Китай рассматривает возможность предоставления РФ летального оружия – директор ЦРУ

"Украинская правда"Суббота, 25 февраля 2023, 23:47
Китай рассматривает возможность предоставления РФ летального оружия – директор ЦРУ
ВИЛЬЯМ БЕРНС, ФОТО GETTY IMAGES

Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что власти Китая рассматривают возможность предоставления РФ летального оружия для войны против Украины, однако окончательное решение еще не принято.

Источник: Бернс в интервью CBS News

Прямая речь: "Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления (России – ред.) летального оружия".

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Детали: По словам директора ЦРУ, Китай еще не принял решение о предоставлении России летальной помощи. Со своей стороны, подчеркнул он, администрация Джо Байдена пытается сдержать власти Китая от принятия такого решения.

"Мы не видим, что окончательное решение уже принято, и не видим доказательств фактических поставок летального вооружения. Именно поэтому Блинкен и президент четко выступили с объяснениями относительно последствий такого шага", – заявил Бернс.

Директор ЦРУ убежден, что китайский глава Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за российским вторжением в Украину.

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"Нет ни одного иностранного лидера, который бы наблюдал за опытом Путина в Украине, за развитием войны более внимательно, чем Си Цзиньпин. Я думаю, во многом он был смущен и отрезвел из-за увиденного", – сказал Бернс.

Что этому предшествовало:

  • Президент США Джо Байден заявил, что США отреагируют, если Китай будет поставлять России летальное оружие в войне против Украины.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил сообщения СМИ о том, что Китай обсуждает возможность предоставления России летальной военной помощи, которая может быть направлена для поддержки агрессии в Украине.
  • Ранее сообщалось, что администрация Байдена выразила обеспокоенность Пекину из-за имеющихся у нее доказательств того, что китайские компании продавали нелетальное оборудование России для использования в Украине – в частности бронежилеты и каски.

Темы: КитайСШАоружиеРосcия
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