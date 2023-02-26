Казахстан підтримав "мирний план" Китаю

Міністерство закордонних справ Казахстану заявило про підтримку так званого "мирного плану" Китаю щодо завершення війни РФ проти України.

Джерело: сайт МЗС Казахстану

Деталі: У зовнішньополітичному відомстві заявили, що "Республіка Казахстан вітає позицію Китайської Народної Республіки щодо політичного врегулювання української кризи, яка заслуговує на підтримку як припинення кровопролиття на основі територіальної цілісності, незалежності та суверенітету держав відповідно до основоположних принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй".

У МЗС Казахстану наголосили, що підтримують мирне вирішення проблеми виключно на основі міжнародного права та принципів Статуту ООН.

Там також виступили за те, щоб "залучені до військового конфлікту сторони проявили добру волю, припинили бойові дії та скоріше сіли за стіл переговорів, а світове співтовариство всіляко сприяло дипломатичному вирішенню ситуації".

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