Казахстан поддержал "мирный план" Китая

Министерство иностранных дел Казахстана заявило о поддержке так называемого "мирного плана" Китая по завершению войны РФ против Украины.

Источник: сайт МИД Казахстана

Детали: Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что "Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как прекращение кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций".

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В МИД Казахстана отметили, что поддерживают мирное решение проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН.

Там также выступили за то, чтобы "вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и поскорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всячески способствовало дипломатическому разрешению ситуации".

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