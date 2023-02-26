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Казахстан поддержал "мирный план" Китая

"Украинская правда"Воскресенье, 26 февраля 2023, 02:21

Министерство иностранных дел Казахстана заявило о поддержке так называемого "мирного плана" Китая по завершению войны РФ против Украины.

Источник: сайт МИД Казахстана

Детали: Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что "Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как прекращение кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций".

В МИД Казахстана отметили, что поддерживают мирное решение проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН.

Там также выступили за то, чтобы "вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и поскорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всячески способствовало дипломатическому разрешению ситуации".

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Темы: КазахстанКитаймирУкраина
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