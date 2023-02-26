Казахстан поддержал "мирный план" Китая
Министерство иностранных дел Казахстана заявило о поддержке так называемого "мирного плана" Китая по завершению войны РФ против Украины.
Источник: сайт МИД Казахстана
Детали: Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что "Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как прекращение кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций".
В МИД Казахстана отметили, что поддерживают мирное решение проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН.
Там также выступили за то, чтобы "вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и поскорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всячески способствовало дипломатическому разрешению ситуации".
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Что этому предшествовало:
- 24 февраля китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.
- Президент Владимир Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.