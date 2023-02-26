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У ГУР назвали одну зі стратегічних цілей українського контрнаступу

"Українська правда"Неділя, 26 лютого 2023, 05:59
ЕМБЛЕМА РОЗВІДКИ, ФОТО З FACEBOOK ГУР

Українська армія навесні буде готова перейти до контрнаступу, а однією зі стратегічних цілей буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні".

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, якого цитує DW

Деталі: За словами Скібіцького, навесні Україна буде готова до контрнаступу. При цьому він зазначив, що конкретний час наступу залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.

Заступник голови ГУР заявив, що однією зі стратегічних цілей контрнаступу буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні – між Кримом і материковою частиною Росії".

Скібіцький не виключає, що Україна завдаватиме ударів по збройових складах на території РФ, зокрема у Бєлгородській області. "Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", – сказав він.

"(Мета контрнаступу – ред.) – звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом. Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року", – наголосив Скібіцький.

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Теми: контрнаступЗбройні силивійнаРосія
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