Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ГУР назвали одну зі стратегічних цілей українського контрнаступу

"Українська правда"Неділя, 26 лютого 2023, 04:59
У ГУР назвали одну зі стратегічних цілей українського контрнаступу
ЕМБЛЕМА РОЗВІДКИ, ФОТО З FACEBOOK ГУР

Українська армія навесні буде готова перейти до контрнаступу, а однією зі стратегічних цілей буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні".

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, якого цитує DW

Деталі: За словами Скібіцького, навесні Україна буде готова до контрнаступу. При цьому він зазначив, що конкретний час наступу залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.

Реклама:

Заступник голови ГУР заявив, що однією зі стратегічних цілей контрнаступу буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні – між Кримом і материковою частиною Росії".

Скібіцький не виключає, що Україна завдаватиме ударів по збройових складах на території РФ, зокрема у Бєлгородській області. "Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", – сказав він.

"(Мета контрнаступу – ред.) – звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом. Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року", – наголосив Скібіцький.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Кирило Буданов: У нас є всі шанси для закінчення війни перемогою цього року

Що цьому передувало:

Теми: контрнаступЗбройні силивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Шольц розкритикував "мирну ініціативу" Китаю
ISW розповів, навіщо Лукашенко їде до Китаю
Путіну не зійде з рук війна з Україною – прем'єрка Фінляндії
Окупанти посилюють оборону Криму – Генштаб
Останні новини
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
Заступник голови Нацполіції Тишлек подав на звільнення
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
ОновленоУ Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
Усі новини...
Реклама: