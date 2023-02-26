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В ГУР назвали одну из стратегических целей украинского контрнаступления

"Украинская правда"Воскресенье, 26 февраля 2023, 04:59
В ГУР назвали одну из стратегических целей украинского контрнаступления
ЭМБЛЕМА РАЗВЕДКИ, ФОТО ИЗ FACEBOOK ГУР

Украинская армия весной будет готова перейти к контрнаступлению, а одной из стратегических целей будет попытка "вбить клин в российский фронт на юге".

Источник: заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, которого цитирует DW

Детали: По словам Скибицкого, весной Украина будет готова к контрнаступлению. При этом он отметил, что конкретное время наступления зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.

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Замглавы ГУР заявил, что одной из стратегических целей контрнаступления будет попытка "вбить клин в российский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России".

Скибицкий не исключает, что Украина будет наносить удары по оружейным складам на территории РФ, в частности в Белгородской области. "Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова", – сказал он.

"(Цель контрнаступления – ред.) – освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года", – подчеркнул Скибицкий.

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Темы: контрнаступлениеВооруженные силывойнаРосcия
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