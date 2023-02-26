Нардепи пропонують назвати вулицю в Києві іменем Монастирського
У Києві одну з вулиць можуть назвати іменем загиблого ексглави МВС Дениса Монастирського, депутати зібрали 150 підписів.
Джерело: нардепка "Слуги народу" Галина Янченко
Пряма мова Янченко: "Разом з колегами ми зібрали підписи для перейменування однієї з вулиць біля МВС іменем Дениса Монастирського.
Під цим зверненням до київського самоврядування вже підписалися 150 народних депутатів.
Наступного тижня планую зустрітися з київською владою щодо цього питання".
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Передісторія:
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Вранці 18 січня 2023 року в Броварах Київської області впав гвинтокрил ДСНС. В результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом 14 жертв, серед яких 1 дитина. Гвинтокрил, що впав, був переданий Україні Францією у серпні 2020 року.
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СБУ розглядає кілька основних версій трагедії: порушення правил польоту (помилка пілота); технічна несправність гелікоптера; диверсія.