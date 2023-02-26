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Нардепи пропонують назвати вулицю в Києві іменем Монастирського

Роман ПетренкоНеділя, 26 лютого 2023, 11:46
ДЕНИС МОНАСТИРСЬКИЙ, ФОТО МВС

У Києві одну з вулиць можуть назвати іменем загиблого ексглави МВС Дениса Монастирського, депутати зібрали 150 підписів.

Джерело: нардепка "Слуги народу" Галина Янченко

Пряма мова Янченко: "Разом з колегами ми зібрали підписи для перейменування однієї з вулиць біля МВС іменем Дениса Монастирського.

Під цим зверненням до київського самоврядування вже підписалися 150 народних депутатів.

Наступного тижня планую зустрітися з київською владою щодо цього питання".

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  • Вранці 18 січня 2023 року в Броварах Київської області впав гвинтокрил ДСНС. В результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом 14 жертв, серед яких 1 дитина. Гвинтокрил, що впав, був переданий Україні Францією у серпні 2020 року.

  • СБУ розглядає кілька основних версій трагедії: порушення правил польоту (помилка пілота); технічна несправність гелікоптера; диверсія.

Теми: МонастирськийКиїввійна
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