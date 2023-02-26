Нардепи пропонують назвати вулицю в Києві іменем Монастирського

У Києві одну з вулиць можуть назвати іменем загиблого ексглави МВС Дениса Монастирського, депутати зібрали 150 підписів.

Джерело: нардепка "Слуги народу" Галина Янченко

Пряма мова Янченко: "Разом з колегами ми зібрали підписи для перейменування однієї з вулиць біля МВС іменем Дениса Монастирського.

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Під цим зверненням до київського самоврядування вже підписалися 150 народних депутатів.

Наступного тижня планую зустрітися з київською владою щодо цього питання".

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