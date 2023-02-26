Нардепы предлагают назвать улицу в Киеве именем Монастырского
Воскресенье, 26 февраля 2023, 10:46
В Киеве одну из улиц могут назвать именем погибшего экс-главы МВД Дениса Монастырского, депутаты собрали 150 подписей.
Источник: нардеп "Слуги народа" Галина Янченко
Прямая речь Янченко: "Вместе с коллегами мы собрали подписи для переименования одной из улиц возле МВД именем Дениса Монастырского.
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Под этим обращением к киевскому самоуправлению уже подписались 150 народных депутатов.
На следующей неделе планирую встретиться с киевскими властями по этому вопросу".
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Предыстория:
- Утром 18 января 2023 года в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. В результате крушения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 14 жертв, среди которых 1 ребенок. Упавший вертолет был передан Украине Францией в августе 2020 года.
- СБУ рассматривает несколько основных версий трагедии: нарушение правил полета (ошибка пилота); техническая неисправность вертолета; диверсия.