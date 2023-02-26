Нардепы предлагают назвать улицу в Киеве именем Монастырского

В Киеве одну из улиц могут назвать именем погибшего экс-главы МВД Дениса Монастырского, депутаты собрали 150 подписей.

Источник: нардеп "Слуги народа" Галина Янченко

Прямая речь Янченко: "Вместе с коллегами мы собрали подписи для переименования одной из улиц возле МВД именем Дениса Монастырского.

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Под этим обращением к киевскому самоуправлению уже подписались 150 народных депутатов.

На следующей неделе планирую встретиться с киевскими властями по этому вопросу".

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