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Нардепы предлагают назвать улицу в Киеве именем Монастырского

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 11:46
ДЕНИС МОНАСТыРСКИЙ, ФОТО МВд

В Киеве одну из улиц могут назвать именем погибшего экс-главы МВД Дениса Монастырского, депутаты собрали 150 подписей.

Источник: нардеп "Слуги народа" Галина Янченко

Прямая речь Янченко: "Вместе с коллегами мы собрали подписи для переименования одной из улиц возле МВД именем Дениса Монастырского.

Под этим обращением к киевскому самоуправлению уже подписались 150 народных депутатов.

На следующей неделе планирую встретиться с киевскими властями по этому вопросу".

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 18 января 2023 года в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. В результате крушения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 14 жертв, среди которых 1 ребенок. Упавший вертолет был передан Украине Францией в августе 2020 года.
  • СБУ рассматривает несколько основных версий трагедии: нарушение правил полета (ошибка пилота); техническая неисправность вертолета; диверсия.

Темы: МонастырскийКиеввойна
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