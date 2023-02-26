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Диверсию в Мачулищах устроили белорусские партизаны, использовали дроны – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 20:41
Диверсию в Мачулищах устроили белорусские партизаны, использовали дроны – СМИ
места подрыва российского самолета А-50 в Мачулищах, графика BYPOL

Белорусские партизаны причастны к диверсии на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси, вследствие которой получил повреждения российский военный самолет.

Источник: глава инициативы BYPOL Александр Азаров в комментарии "Нашей Ниве" и "Белсату", "Беларускі Гаюн"

Детали: Азаров подтвердил "Нашей Ниве", что диверсию в "Мачулищах" устроили белорусские партизаны.

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В комментарии "Белсату" Азаров рассказал, что российский самолет А-50 атаковали с воздуха. Нападение с помощью беспилотников совершили участники плана "Победа", сейчас они в безопасности. По его словам, операция готовилась несколько месяцев.

Прямая речь Азарова: "Это были дроны. Участники операции - белорусы, участники плана "Победа", сейчас они в безопасности за пределами страны. Все разошлись, пусть теперь ищут ветра в поле".

Больше деталей: По информации "Беларускі Гаюн", атака на самолет в Мачулищах была произведена при помощи двух дронов.

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"Беларускі Гаюн" также обладает информацией, что силовики нашли сумку с пультами управления дронами.

По данным BYPOL, в результате 2-х взрывов у самолета ДРЛО А-50 ВКС РФ повреждены передняя и центральная части самолёта, авионика и радиолокационная антенна.

Как пишет "Беларускі Гаюн" регистрационный номер поврежденного самолета – RF-50608 (бортовой номер "43 красный", заводской номер 0093479377, серийный номер 60-05).

Данный борт прилетел в Беларусь 3 января 2023 года и на текущий момент пробыл в РБ 54 дня, сделав 12 вылетов. До этого, в предыдущий раз, борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.

В воздушно-космических силах РФ находится всего 9 таких самолётов, причём усовершенствованных (с модификацией "У") всего 6 единиц. Один такой самолёт обслуживает 19 человек (5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала).

По данным "Беларускі Гаюн", стоимость такого самолёта составляет $330 млн.

Что предшествовало: В воскресенье днем стало известно, что на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси утром раздавались взрывы, появилась также информация о поврежденном российском самолете.

Темы: БеларусьпартизаныавиаРосcия
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