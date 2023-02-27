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РФ незаконно утримує 180 українських політв’язнів – Лубінець

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 03:10
ДМИТРО ЛУБІНЕЦЬ, ФОТО З FACEBOOK

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія незаконно утримує 180 українських політв’язнів.  

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова: "Наразі РФ незаконно утримує 180 політв’язнів, 116 з них – кримські татари".

Деталі: Омбудсмен нагадав, що нещодавно "кричущим порушенням Росією основоположних прав людини і норм міжнародного права стала загибель у застінках Кремля двох закатованих політв’язнів – Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова", яким не надали медичну допомогу.

Що цьому передувало: Дмитро Лубінець звернувся до російської омбудсменки Тетяни Москалькової з вимогою провести розслідування та надати інформацію щодо смерті українських політв’язнів в РФ Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова.

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Теми: омбудсменКримРосія
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