РФ незаконно удерживает 180 украинских политзаключенных – Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия незаконно удерживает 180 украинских политзаключенных.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Сейчас РФ незаконно удерживает 180 политзаключенных, 116 из них – крымские татары".

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Детали: Омбудсмен напомнил, что недавно "вопиющим нарушением Россией основных прав человека и норм международного права стала гибель в застенках Кремля двух замученных политзаключенных – Константина Ширинга и Джемиля Гафарова", которым не оказали медицинскую помощь.

Что этому предшествовало: Дмитрий Лубинец обратился к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием провести расследование и предоставить информацию о смерти украинских политзаключенных в РФ Константина Ширинга и Джемиля Гафарова.