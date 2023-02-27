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РФ незаконно удерживает 180 украинских политзаключенных – Лубинец

"Украинская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 03:10
ДМИТРИЙ ЛУБИНЕЦ, ФОТО ИЗ FACEBOOK

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия незаконно удерживает 180 украинских политзаключенных. 

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Сейчас РФ незаконно удерживает 180 политзаключенных, 116 из них – крымские татары".

Детали: Омбудсмен напомнил, что недавно "вопиющим нарушением Россией основных прав человека и норм международного права стала гибель в застенках Кремля двух замученных политзаключенных – Константина Ширинга и Джемиля Гафарова", которым не оказали медицинскую помощь.

Что этому предшествовало: Дмитрий Лубинец обратился к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием провести расследование и предоставить информацию о смерти украинских политзаключенных в РФ Константина Ширинга и Джемиля Гафарова.

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Темы: омбудсменКрымРосcия
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