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Путін дозволив Міноборони відновити контроль над всіма російськими силами в Україні – ISW

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 05:11
Путін дозволив Міноборони відновити контроль над всіма російськими силами в Україні – ISW
Путін і Герасімов. Фото GETTY IMAGES

Володимир Путін дозволив Міністерству оборони Росії відновити контроль над усіма російськими військами в Україні.

Джерело: Інститут вивчення війни

Дослівно: "Путін дозволив Міністерству оборони РФ відновити контроль над усіма російськими силами в Україні після того, як основна частина з 300 тис. мобілізованих резервістів прибула в Україну".

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Деталі: Аналітики ISW перерахували ряд подій, які, на їхню думку, говорять про те, що Путін намагається сконцентрувати усі російські сили під керівництвом Міноборони РФ:

  • Путін призначив Герасимова командувати угрупуванням військ РФ в Україні, підпорядкувавши йому Суровікіна.
  • Міноборони почало активно інтегрувати 1-й і 2-й армійські корпуси "ДНР" і "ЛНР" у російські збройні сили і, як повідомляється, усуває маріонеткових командирів, що викликає негативну реакцію в ультранаціоналістичної спільноти.
  • Міноборони РФ також намагається обмежити ПВК "Вагнер" в отриманні боєприпасів і заблокувало вербування ув'язнених "Вагнером", надавши перевагу власним заходам з набору ув'язнених.
  • Герасимов зняв з "Вагнера" відповідальність за Бахмут, почав вводити в цей район підкріплення російських регулярних військ і наказав офіційним російським каналам використовувати евфемізм для сил "Вагнера", не використовуючи назву компанії.
  • Міноборони Росії розглядає ідеї щодо обмеження діяльності блогерів на фронті і запроваджує нові правила оперативної безпеки та дисципліни. Ці суперечливі заходи є частиною поспішних спроб міністерства врегулювати наслідки відмови Путіна від примусової мобілізації у травні 2022 року.

"Очевидні зусилля Путіна підготувати російський народ до тривалої і болісної війни свідчать про те, що він усвідомив, що лише Міноборони РФ може реально утримувати великі механізовані сили, необхідні йому для досягнення його амбіцій в Україні", – резюмують в ISW.

Нагадаємо: Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що російський диктатор наказав новопризначеному командувачу окупаційних військ в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня. 

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Теми: ПутінвійнаУкраїна
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