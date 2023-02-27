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Путин разрешил Минобороны восстановить контроль над всеми российскими силами в Украине – ISW

"Украинская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 05:11
Путин разрешил Минобороны восстановить контроль над всеми российскими силами в Украине – ISW
Путин и Герасимов. Фото GETTY IMAGES

Владимир Путин разрешил Министерству обороны России восстановить контроль над всеми российскими войсками в Украине.

Источник: Институт изучения войны

Дословно: "Путин разрешил Министерству обороны РФ восстановить контроль над всеми российскими силами в Украине после того, как основная часть из 300 тыс. мобилизованных резервистов прибыла в Украину".

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Детали: Аналитики ISW перечислили ряд событий, которые, по их мнению, говорят о том, что Путин пытается сконцентрировать все российские силы под руководством Минобороны РФ:

  • Путин назначил Герасимова командовать группировкой войск РФ в Украине, подчинив ему Суровикина.
  • Минобороны начало активно интегрировать 1-й и 2-й армейские корпуса "ДНР" и "ЛНР" в российские вооруженные силы и, как сообщается, устраняет марионеточных командиров, что вызывает негативную реакцию у ультранационалистического сообщества.
  • Минобороны РФ также пытается ограничить ЧВК "Вагнер" в получении боеприпасов и заблокировало вербовку заключённых "Вагнером", отдав предпочтение собственным мероприятиям по набору заключённых.
  • Герасимов снял с "Вагнера" ответственность за Бахмут, начал вводить в этот район подкрепления российских регулярных войск и приказал официальным российским каналам использовать эвфемизм для сил "Вагнера", не используя название компании.
  • Минобороны России рассматривает идеи по ограничению деятельности блогеров на фронте и вводит новые правила оперативной безопасности и дисциплины. Эти противоречивые меры являются частью поспешных попыток министерства урегулировать последствия отказа Путина от принудительной мобилизации в мае 2022 года.

"Очевидные усилия Путина подготовить российский народ к длительной и мучительной войне свидетельствуют о том, что он осознал, что только Минобороны РФ может реально удерживать большие механизированные силы, необходимые ему для достижения его амбиций в Украине", – резюмируют в ISW.

Напомним: Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что российский диктатор приказал новоназначенному командующему оккупационных войск в Украине Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта. 

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Темы: ПутинвойнаУкраина
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