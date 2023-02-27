Китай відреагував на пропозицію Зеленського зустрітися з Сі Цзіньпіном

Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, коментуючи пропозицію президента України зустрітися з лідером Китаю, заявила, що Китай завжди підтримував зв'язок з усіма сторонами "російсько-українського конфлікту".

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Позиція Китаю щодо кризи в Україні є послідовною і дуже чіткою...

Суть полягає в тому, щоб закликати до миру, сприяти діалогу і сприяти політичному вирішенню кризи. Ми завжди підтримуємо зв'язок із залученими сторонами, включаючи Україну".

Нагадаємо: