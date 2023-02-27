Китай відреагував на пропозицію Зеленського зустрітися з Сі Цзіньпіном

Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, коментуючи пропозицію президента України зустрітися з лідером Китаю, заявила, що Китай завжди підтримував зв'язок з усіма сторонами "російсько-українського конфлікту".

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Позиція Китаю щодо кризи в Україні є послідовною і дуже чіткою...

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Суть полягає в тому, щоб закликати до миру, сприяти діалогу і сприяти політичному вирішенню кризи. Ми завжди підтримуємо зв'язок із залученими сторонами, включаючи Україну".

Нагадаємо:

24 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

До цього Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ складається з 12 пунктів.

Зеленський не вважає пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні мирним планом, але бачить в ініціативі позитивні речі.