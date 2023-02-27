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Китай отреагировал на предложение Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Алена МазуренкоПонедельник, 27 февраля 2023, 12:06
Си Цзиньпин ФОТО: GETTY

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин, комментируя предложение президента Украины встретиться с лидером Китая, заявила, что Китай всегда поддерживал связь со всеми сторонами "российско-украинского конфликта".

Источник: Reuters

Прямая речь: "Позиция Китая по кризису в Украине является последовательной и очень четкой ...

Суть заключается в том, чтобы призывать к миру, способствовать диалогу и способствовать политическому решению кризиса. Мы всегда поддерживаем связь с вовлеченными сторонами, включая Украину".

Напомним:

  • 24 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
  • Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов.
  • Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.

Темы: КитайУкраинаЗеленский
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