Китай отреагировал на предложение Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
Понедельник, 27 февраля 2023, 12:06
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин, комментируя предложение президента Украины встретиться с лидером Китая, заявила, что Китай всегда поддерживал связь со всеми сторонами "российско-украинского конфликта".
Источник: Reuters
Прямая речь: "Позиция Китая по кризису в Украине является последовательной и очень четкой ...
Суть заключается в том, чтобы призывать к миру, способствовать диалогу и способствовать политическому решению кризиса. Мы всегда поддерживаем связь с вовлеченными сторонами, включая Украину".
Напомним:
- 24 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
- Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов.
- Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.