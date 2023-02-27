Китай отреагировал на предложение Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин, комментируя предложение президента Украины встретиться с лидером Китая, заявила, что Китай всегда поддерживал связь со всеми сторонами "российско-украинского конфликта".

Источник: Reuters

Прямая речь: "Позиция Китая по кризису в Украине является последовательной и очень четкой ...

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Суть заключается в том, чтобы призывать к миру, способствовать диалогу и способствовать политическому решению кризиса. Мы всегда поддерживаем связь с вовлеченными сторонами, включая Украину".

Напомним:

24 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов.

Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.