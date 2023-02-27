Китай отреагировал на предложение Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин, комментируя предложение президента Украины встретиться с лидером Китая, заявила, что Китай всегда поддерживал связь со всеми сторонами "российско-украинского конфликта".

Источник: Reuters

Прямая речь: "Позиция Китая по кризису в Украине является последовательной и очень четкой ...

Суть заключается в том, чтобы призывать к миру, способствовать диалогу и способствовать политическому решению кризиса. Мы всегда поддерживаем связь с вовлеченными сторонами, включая Украину".

Напомним: