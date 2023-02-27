Російських атак зазнали 11 областей України – дані ОВА

Минулої доби та нинішньої ночі російських атак зазнали 11 регіонів України.

Джерело: дані обласних державних адміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 27 лютого 2023 року

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Вночі ворог завдав 3 удари по місту Хмельницькому, загинули співробітники ДСНС.

Київщина в ніч проти понеділка пережила масовану атаку дронами. Повітряна тривога тривала більше 4 годин. В області активно працювало ППО. Кількість збитих дронів уточнюється, за даними Повітряних сил, було збито 11 з 14 "Шахедів", запущених ворогом. Постраждалих, поранених, руйнувань за попередніми даними не зафіксовано.

Чернігівщина: за добу — 2 обстріли, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Ворог здійснив скидання боєприпасу із БПЛА та обстріл із мінометів. Внаслідок мінометного обстрілу у селі Єліно (Сновська громада, Корюківський район) знищено 2 житлові будинки та 2 господарчі будівлі, без потерпілих. Вночі повітряна тривога, робота ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Сумщина: вночі противник здійснив мінометний обстріл Краснопільської територіальної громади. Про загибель людей та руйнування інформація уточнюється.

Протягом дня неділі росіяни здійснили обстріли 4 територіальних громад області: Білопільської, Глухівської, Новослобідської, Хотіньської. Було зафіксовано 76 прильотів з мінометів та артилерії.

Поранень зазнала одна цивільна особа.

Запорізька область: ​​за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Оріхів, Затишшя, Залізничне, Новоданилівка, Ольгівське, Новоандріївка, Малинівка, Білогір'я, Святопетрівка, Староукраїнка, Мала Токмачка, Гуляйпільське.

Дніпропетровщина: вночі агресор обстрiляв Нiкопольський район. Пiд вогонь з важкої артилерiї потрапили сам Нiкополь та Мирiвська громада. Люди вцiлiли. Пошкоджене житло. Понiвеченi 6 приватних будинків, авто, газогони та лiнiя електропередач.

Наслідки атак уточнюються.

Харківщина: минулої доби на Слобожанському та Куп'янському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Ветеринарне, Черовна Зоря, Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Купянськ. Також артилерійські обстріли зафіксовано у населених пунктах Лиман Перший і Курилівка.

Протягом дня під обстрілом було м. Вовчанськ Чугуївського району. Поранення зазнав 73-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Луганщина: на Куп’янському та Лиманському напрямках 26 лютого росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського, Площанки, Білогорівки, Невського, Серебрянського лісництва.

У районі Білогорівки противник завдав авіаційних ударів. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина: вночі — два ракетних удари по Мирнограду. Зазнали руйнувань щонайменше 4 приватних домогосподарства. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зранку стався масований артобстріл м.Авдіївка, обстріл з РСЗВ "ГРАД". Наслідки уточнюються.

Без суттєвих змін вздовж лінії фронту. Вугледар, Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут — під постійним ворожим вогнем.

Миколаївщина: вдень у неділю та в ніч на 27 лютого ворог завдавав артилерійських ударів по двох населених пунктах Куцурубської громади. Влучання по відкритій території та околицях. Постраждалих та руйнувань немає.

Також вдень 26 лютого ворожі мінометні обстріли було зафіксовано по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Качкарівка, Веселе, Матросівка, Іванівка, Микільське, Молодіжне, Львове, Інженерне, Антонівка, Комишани, Благовіщенське, Білозерка, Дніпровське та Херсон.

Ввечері армія РФ вкрила артилерійським вогнем селище Дніпровське Білозерської громади. Ворожий снаряд влучив у подвірʼя, поранення дістав 55-річний чоловік, постраждалого доставлено до найближчої лікарні.

За добу в цілому через агресію РФ загинула 1 людина, 2 людини поранені. З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 87 осіб, з них 15 — діти.