Росіяни завдали 3 удари по Хмельницькому: загинули 2 рятувальники

Владислав Дворак і Сергій Севрук. Фото з Facebook Клименка

Дві людини загинули та ще 3 дістали поранення у результаті російських ударів по місту Хмельницький уночі 27 лютого.

Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram, мер Хмельницького Олександр Симчишин у Telegram, голова МВС Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова Гамалія: "Вночі рашисти вчергове атакували Хмельниччину. Завдано 3 удари по місту Хмельницькому. За попередньою інформацією, маємо 1 загиблого та 4 поранених".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що постраждали цивільні будинки. Станом на 7:30 ранку триває гасіння пожеж.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що загиблий – рятувальник ДСНС. Він загинув під час виконання службового обов’язку.

Оновлено: Пізніше Гамалій повідомив, що троє поранених перебувають у лікарні у важкому стані, але наразі їхньому життю уже нічого не загрожує.

Одну постраждалу дівчину відпустили на амбулаторне лікування.

Оновлено о 10:48: Ще пізніше Гамалій повідомив, що лікарям не вдалося врятувати життя ще одного героя-рятувальника. Таким чином, у Хмельницькому у результаті нічної атаки росіян загинули 2 рятувальники.

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Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що загинули 21-річний Владислав Дворак та 31-річний Сергій Севрук.

Він розповів, що рятувальники ліквідовували наслідки атаки російських БПЛА, коли ворог завдав повторного удару.

Ще троє рятувальників отримали поранення.

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