Росіяни завдали 3 удари по Хмельницькому: загинули 2 рятувальники
Дві людини загинули та ще 3 дістали поранення у результаті російських ударів по місту Хмельницький уночі 27 лютого.
Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram, мер Хмельницького Олександр Симчишин у Telegram, голова МВС Ігор Клименко у Facebook
Пряма мова Гамалія: "Вночі рашисти вчергове атакували Хмельниччину. Завдано 3 удари по місту Хмельницькому. За попередньою інформацією, маємо 1 загиблого та 4 поранених".
Деталі: Голова ОВА зазначив, що постраждали цивільні будинки. Станом на 7:30 ранку триває гасіння пожеж.
Мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що загиблий – рятувальник ДСНС. Він загинув під час виконання службового обов’язку.
Оновлено: Пізніше Гамалій повідомив, що троє поранених перебувають у лікарні у важкому стані, але наразі їхньому життю уже нічого не загрожує.
Одну постраждалу дівчину відпустили на амбулаторне лікування.
Оновлено о 10:48: Ще пізніше Гамалій повідомив, що лікарям не вдалося врятувати життя ще одного героя-рятувальника. Таким чином, у Хмельницькому у результаті нічної атаки росіян загинули 2 рятувальники.
Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що загинули 21-річний Владислав Дворак та 31-річний Сергій Севрук.
Він розповів, що рятувальники ліквідовували наслідки атаки російських БПЛА, коли ворог завдав повторного удару.
Ще троє рятувальників отримали поранення.
Передісторія:
- Ввечері 26 лютого у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.
- У Хмельницькому під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.
- Сили оборони України збили цієї ночі 11 "Шахедів", загалом для повітряної атаки ворог застосував 14 безпілотників.