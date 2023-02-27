Российским атакам подверглись 11 областей Украины – данные ОВА

За прошедшие сутки и нынешней ночью российским атакам подверглись 11 регионов Украины.

Источник: данные областных государственных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 27 февраля 2023 года

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Ночью враг нанес 3 удара по городу Хмельницкому, погибли сотрудники ГСЧС.

Киевщина в ночь на понедельник пережила массированную атаку дронами. Воздушная тревога продолжалась более 4 часов. В области активно работало ПВО. Количество сбитых дронов уточняется, по данным Воздушных сил, было сбито 11 из 14 "Шахедов", запущенных врагом. Пострадавших, раненых, разрушений по предварительным данным не зафиксировано.

Черниговщина: за сутки - 2 обстрела, Новгород-Северский и Корюковский районы. Враг осуществил сброс боеприпаса из БПЛА и обстрел из минометов. В результате минометного обстрела в селе Елино (Сновская громада, Корюковский район) уничтожено 2 жилых дома и 2 хозяйственные здания, без пострадавших. Ночью воздушная тревога, работа ПВО.

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Сумщина: ночью противник совершил минометный обстрел Краснопольской территориальной громады. О гибели людей и разрушениях информация уточняется.

В течение дня воскресенья россияне совершили обстрелы 4 территориальных общин области: Белопольской, Глуховской, Новослободской, Хотинской. Было зафиксировано 76 прилетов из минометов и артиллерии.

Ранения получил один гражданский человек.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Червоне, Чаривне, Гуляйполе, Орехов, Затишье, Зализнычне, Новоданиловка, Ольговское, Новоандреевка, Малиновка, Белогорье, Святопетровка, Староукраинка, Малая Токмачка, Гуляйпольское.

Днепропетровщина: ночью агрессор обстрелял Никопольский район. Под огонь из тяжелой артиллерии попали сам Никополь и Мировская громада. Люди уцелели. Повреждено жилье. Повреждены 6 частных домов, авто, газопроводы и линия электропередач.

Последствия атак уточняются.

Харьковщина: за прошедшие сутки на Слобожанском и Купянском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Ветеринарное, Черовная Заря, Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Купянск. Также артиллерийские обстрелы зафиксированы в населенных пунктах Лиман Первый и Куриловка.

В течение дня под обстрелом был г. Волчанск Чугуевского района. Ранения получил 73-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях 26 февраля россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского, Площанки, Белогоровки, Невского, Серебрянского лесничества.

В районе Белогоровки противник нанес авиационные удары. Ситуация в области остается напряженной.

Донецкая область: ночью - два ракетных удара по Мирнограду. Подверглись разрушениям по меньшей мере 4 частных домохозяйства. Информация о пострадавших уточняется.

Утром произошел массированный артобстрел г.Авдеевка, обстрел из РСЗО "ГРАД". Последствия уточняются.

Без существенных изменений вдоль линии фронта. Угледар, Марьинка, Авдеевка, Бахмут - под постоянным вражеским огнем.

Николаевщина: днем в воскресенье и в ночь на 27 февраля враг наносил артиллерийские удары по двум населенным пунктам Куцурубской общины. Попадания по открытой территории и окрестностям. Пострадавших и разрушений нет.

Также днем в воскресенье вражеские минометные обстрелы были зафиксированы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Гавриловка, Качкаровка, Веселое, Матросовка, Ивановка, Никольское, Молодежное, Львовское, Инженерное, Антоновка, Камышаны, Благовещенское, Белозерка, Днепровское и Херсон.

Вечером армия РФ покрыла артиллерийским огнем поселок Днепровское Белозерской громады. Вражеский снаряд попал во двор, ранения получил 55-летний мужчина, пострадавший доставлен в ближайшую больницу.

За сутки в целом из-за агрессии РФ погиб 1 человек, 2 человека ранены. С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали 87 человек, из них 15 - дети.