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Путін може зіткнутись з проблемою нестачі військових - ISW

Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 лютого 2023, 11:22
Путін може зіткнутись з проблемою нестачі військових - ISW
Ілюстративне фото Getty Images

Аналітики "Інституту вивчення війни" припускають, що резерви російської армії у живій силі не є безкінечними.

Джерело: звіт "ISW"

Дослівно: "Путін може зіткнутися з іншою дилемою після чергової хвилі або двох призовів до армії, оскільки кількість резервістів, придатних для участі у бойових діях на фронті, є обмеженою".

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Деталі: За даними аналітиків, минулого року втрати на фронті поповнювали за рахунок так званої "часткової мобілізації".

Наразі для поповнення втрат росіян на фронті Путіну, можливо, доведеться розглянути питання про розширення строкової служби, залучаючи все більше молодих російських чоловіків проти їхньої волі до військової служби. Хоча, як зазначають аналітики, демографічні показники в країні не сприяють такому підходу.

За підрахунками ISW, щороку в Росії 18-річного віку досягають 800 тисяч молодих людей, при тому, що на строкову службу беруть 260 тисяч росіян.

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Розширення призову за показник у 260 тисяч людей призведе до того, шо до армії набиратимуть громадян, фізично непридатних до служби. Внаслідок цього також зменшиться кількість росіян, задіяних в економіці країни, яку Путін намагається перевести на військові рейки, кажуть аналітики.

Що було раніше:

  • За даними Генштабу ЗСУ, станом на 27 лютого загальні бойові втрати російських загарбників у живій силі складають близько 148 690 людей.
  • Як повідомляв очільник ГУР Кирило Буданов, під час першої відкритої хвилі мобілізації Росія набрала трохи більше 316 000 тисяч чоловіків, майже всіх їх без відповідної підготовки відправили воювати проти України.

Теми: війнаРосіяУкраїнаПутін
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