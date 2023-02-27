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Путин может столкнуться с проблемой нехватки военных - ISW

Станислав ПогориловПонедельник, 27 февраля 2023, 12:22
Иллюстративное фото фото Getty Images

Аналитики "Института изучения войны" предполагают, что резервы российской армии в живой силе не являются бесконечными.

Источник: отчет "ISW"

Дословно: "Путин может столкнуться с другой дилеммой после очередной волны или двух призывов в армию, поскольку количество резервистов, пригодных для участия в боевых действиях на фронте, ограничено".

Детали: По данным аналитиков, в прошлом году потери на фронте пополняли за счет так называемой "частичной мобилизации".

Сейчас для пополнения потерь россиян на фронте Путину, возможно, придется рассмотреть вопрос о расширении срочной службы, привлекая все больше молодых российских мужчин против их воли к военной службе. Хотя, как отмечают аналитики, демографические показатели в стране не способствуют такому подходу.

По подсчетам ISW, ежегодно в России 18-летнего возраста достигают 800 тысяч молодых людей, при том, что на срочную службу берут 260 тысяч россиян.

Расширение призыва за показатель в 260 тысяч человек приведет к тому, что в армию будут набирать граждан, физически непригодных к службе. Вследствие этого также уменьшится количество россиян, задействованных в экономике страны, которую Путин пытается перевести на военные рельсы, говорят аналитики.

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Что предшествовало:

  • По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 27 февраля общие боевые потери российских захватчиков в живой силе составляют около 148 690 человек.
  • Как сообщал глава ГУР Кирилл Буданов, во время первой открытой волны мобилизации Россия набрала чуть более 316 000 тысяч мужчин, почти всех их без соответствующей подготовки отправили воевать против Украины.

Темы: войнаРосcияУкраинаПутин
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