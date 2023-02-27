Путин может столкнуться с проблемой нехватки военных - ISW

Аналитики "Института изучения войны" предполагают, что резервы российской армии в живой силе не являются бесконечными.

Источник: отчет "ISW"

Дословно: "Путин может столкнуться с другой дилеммой после очередной волны или двух призывов в армию, поскольку количество резервистов, пригодных для участия в боевых действиях на фронте, ограничено".

Детали: По данным аналитиков, в прошлом году потери на фронте пополняли за счет так называемой "частичной мобилизации".

Сейчас для пополнения потерь россиян на фронте Путину, возможно, придется рассмотреть вопрос о расширении срочной службы, привлекая все больше молодых российских мужчин против их воли к военной службе. Хотя, как отмечают аналитики, демографические показатели в стране не способствуют такому подходу.

По подсчетам ISW, ежегодно в России 18-летнего возраста достигают 800 тысяч молодых людей, при том, что на срочную службу берут 260 тысяч россиян.

Расширение призыва за показатель в 260 тысяч человек приведет к тому, что в армию будут набирать граждан, физически непригодных к службе. Вследствие этого также уменьшится количество россиян, задействованных в экономике страны, которую Путин пытается перевести на военные рельсы, говорят аналитики.

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